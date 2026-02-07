Il governo cambia il quesito, non la data. Ma la partita non è finita.

In un Paese normale, con un governo rispettoso delle norme in vigore -in primis la Costituzione-, avrebbe aspettato la conclusione anche della raccolta delle firme in calce ad una richiesta di referendum, prima di stabilire quesito e data della chiamata dei cittadini alle urne. Ma se c’è un governo che ha in mente una profonda modifica ai pilastri fondamentali proprio della Carta, facendo approvare la relativa norma in Parlamento senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di modificarne una virgola, ed vuole accelerare quanto più possibile lo svolgimento dell’obbligatorio referendum confermativo, pensando così di avvantaggiarsene, accade ciò che è sotto gli occhi di tutti. Una grande confusione. Ora che la Cassazione ha ridefinito il quesito, sarebbe stato il momento e l’occasione per fare un punto e a capo. Invece, continua la sfida del governo contro la magistratura e i cittadini che in oltre 550 mila hanno firmato in meno di un mese il quesito referendario che è stato ritenuto più aderente alle norme. E’ costretto a riscrivere il quesito, ma non molla sulla data che non viene cambiata! Il terrore che più tempo passi e più si abbassino le probabilità di vittoria del SI è evidente. Ma non è detto che la questione finisca qui. Infatti è ancora possibile che venga avanzato un nuovo ricorso al Tar contro il provvedimento adottato oggi. TAR che potrebbe “sospendere” il referendum fino alla decisione e non è escluso, nemmeno che venga chiamata in causa anche la Corte costituzionale. La questione resta, dunque, potenzialmente in sospeso. Al momento i sondaggi danno ancora il Sì favorito, con un alto numero di indecisi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.