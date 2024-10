“Il giro del mondo” di VivaVerdi Multikulti

“Il giro del mondo” è il tema delle nuove iniziative proposte dalla rassegna VivaVerdi Multikulti

Un titolo che suggerisce la varietà di autori e di stili che saranno proposti dal Trio Tautotes in concerto a Matera venerdì 25 ottobre, con inizio alle 20.30, nel Salone della Fondazione Le Monacelle ETS (via Riscatto 9, nei pressi del Duomo). La formazione cameristica si compone di tre giovani e talentuosi musicisti quali sono Anna Di Battista, violino, Marcello Forte, violoncello, e Gabriele Greco, pianoforte.

La 28ª edizione del ricco e prestigioso cartellone di eventi culturali e musica dal vivo organizzato dall’Associazione Arterìa è anche una vetrina per, le formazioni strumentali o i solisti, di poter presentare i loro programmi concertistici al pubblico attento quanto qualificato ed eterogeneo che segue la rassegna. Le varie sezioni in cui il VivaVerdi Multikulti si articolano, offrono la possibilità di assistere a momenti non solo di spettacolo che mettono in risalto sia repertori classici o di musica colta e contemporanea e sia esecutori tra quelli già affermati anche sulle scene internazionali oltre che giovani talenti che si distinguono e si affermano nel mondo dell’arte dei suoni.

Il recital del Trio Tautotes è una occasione preziosa per ascoltare una serie di pagine note nella esecuzione di una classica formazione cameristica che con le sue timbriche renderà ancora più accattivanti le interpretazioni di spartiti originariamente composti per orchestra, come pure momenti dove gli strumenti in “solo” si offrono all’ascolto con memorabili temi musicali dell’Ottocento come dell’ultimo secolo.

Il trio di Di Battista, Forte e Greco, dunque, eseguirà un ricco quanto articolato programma concertistico offrendo le interpretazioni di brani celebri e impegnativi dei seguenti compositori:

Edgar Elgar “Salut d’amour op.12”; Isaac Albéniz “Asturias” (dalla Suite Española n.1 op.47); Claude Debussy “Clair de lune”; Johannes Brahms “Danza Ungherese” n.6; Franz Schubert “Andante con moto” (dal Trio op.100); Antonín Dvořák “Danza slava” op.46 n.2; Fryderyk Chopin “Notturno” op.48 n.1; Dmítrij Shostakovich due brani dai “5 pezzi per due violini e pianoforte”; Carlos Gardel “Por una cabeza”; John Williams colonna sonora dal film “Harry Potter; Joe Hisaishi “Memory” (colonna sonora dal film “Departures”); Nino Rota, temi di colonne sonore; Ennio Morricone, selezione di colonne sonore.

Note di sala: Di aristotelica provenienza, il termine Tautotes indica l’Identità riferita al permanere di quel sostrato al quale inerisce ciò che muta e che rende possibile la percezione del divenire. La musica è la voce più autentica della struttura stessa del cambiamento, è immagine di ciò che si trasforma, è rievocazione del grido primordiale che indica in modo semplice e potente che l’inflessibilità del mondo ha ceduto in qualche punto da quando l’essere inizia a fare i conti con il nulla. La ricerca dell’identità sonora, dei medesimi intenti esecutivi e interpretativi, di quello sfondo comune dove nasce e si evolve l’intesa musicale, è alla base della scelta di un nome così denso di significati per una delle formazioni più interessanti della storia della musica. Il trio violino, violoncello e pianoforte, offrendo una gamma molto ampia di materiali sonori, diventerà il veicolo grazie al quale sarà possibile percorrere un viaggio nel mondo fra le opere di dodici compositori diversi.

Anna Dibattista – Si è laureata in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari con Pasquale Porro e nel luglio 2003 si è diplomata in violino al Conservatorio di Matera con Alessandro Perpich. Svolge una costante attività concertistica collaborando con diverse realtà orchestrali tra cui Orchestra Sinfonica della Provincia di Bari, Orchestra Sinfonica di Matera, Orchestra “Magna Grecia” di Taranto, Orchestra del Teatro Petruzzelli, ed è stata componente di numerose formazioni da camera come Polye Trio, Solisti lucani, Duo Itinerari di un’idea, Trio Tautotes. È stata premiata nella sezione solisti in numerosi concorsi nazionali e internazionali e ha realizzato numerosi lavori didattici, saggi brevi a carattere musicologico.

Marcello Forte – Si è diplomato con Giuseppe Simeone, si è successivamente perfezionato con Flaksmann in Svizzera e in Italia. Ha intrapreso l’attività concertistica come membro del Trio Paisiello, con il quale ha ottenuto premi e riconoscimenti in concorsi nazionale e internazionali e con il quale ha rappresentato l’Italia, per la musica da camera, all’Aterforum di Ferrara, registrando per la Rai Radio 3. Ha vinto numerosi concorsi tra cui la prestigiosa rassegna Città di Vittorio Veneto e ha ricoperto il ruolo di Primo Violoncello in diverse orchestre (Teatro Petruzzelli, Orchestra Internazionale d’Italia, OMG di Taranto, Orchestra Sinfonica di Matera) con le quali ha fatto tournée in tutta Europa, Stati Uniti e Cina.

Gabriele Greco – Si è diplomato in Pianoforte sotto la guida di Roberto De Leonardis, presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. In seguito ha approfondito i suoi studi con Maria Tipo e Pietro De Maria presso la Scuola di Musica di Fiesole. Si è esibito per diversi enti e associazioni in Italia e all’Estero. Molto attivo nella musica da camera, ha eseguito in prima mondiale con la violinista belga Anne-Sylvie Primo, la Sonata n.3 per violino e pianoforte del compositore belga Jean-Pierre Waelbroeck. L’eleganza del suo fraseggio, la qualità del suono e la profondità nell’interpretazione sono sempre state apprezzate sia dal pubblico che dalla critica.

Il prossimo appuntamento della rassegna VivaVerdi Multikulti 28ª edizione:

1 novembre / Palazzo Bernardini – Matera / 20.30: per la sezione Multikulti sarà proposto il “Saextuor in Concerto” con il Sestetto di sax a cura di Vito Soranno