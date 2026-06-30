“Il giorno più lungo”, un brano dedicato alla Festa della Bruna, di Arumi prodotto con l’A.I. (Video)

Alla vigilia del 2 luglio, in rete è stato pubblicato “Il giorno più lungo“, “un brano inedito -si legge in una nota- dedicato alla Festa della Bruna, simbolo di fede, tradizione e identità della città di Matera. Il brano è presentato in anteprima sui principali social network e verrà incluso nel prossimo album in lavorazione, distribuito su tutte le piattaforme musicali.” Opera di “Arumi” che si spiega “è un artista che utilizza l’intelligenza artificiale come strumento creativo per ideare produzioni musicali originali.” Nello specifico, si legge “La canzone racconta, attraverso immagini evocative e un linguaggio autentico e talvolta ironico, le emozioni che accompagnano i materani durante la giornata più attesa dell’anno: dai primi botti all’alba alla processione dei Pastori, dal passaggio del Carro Trionfale fino allo Strazzo, trasformando in musica ricordi, attese e sentimenti condivisi da intere generazioni. “Il giorno più lungo” nasce come un omaggio a una tradizione che ogni anno unisce un’intera comunità. Un brano che parla a chi vive la festa in prima persona, ma anche a chi la porta nel cuore pur essendo lontano da Matera.” QUESTO IL VIDEO:

CHI E’ ARUMI? Sempre nella nota si legge che “Il suo progetto esplora le potenzialità delle nuove tecnologie applicate alla musica, con l’obiettivo di raccontare storie ed emozioni attraverso un linguaggio contemporaneo. “Il mio progetto” racconta Arumi “mira a comunicare che l’intelligenza artificiale è solo uno strumento, in grado di intervenire anche in campo creativo, moltiplicando talento e competenze. Se sono pari a zero, anche elevandoli all’ennesima potenza, il risultato finale sarà sempre zero. È quindi un mezzo da utilizzare con intelligenza, sensibilità e attenzione; senza demonizzarlo, ma anche senza attendersi risultati che da solo non è in grado di ottenere. L’intervento umano sarà sempre necessario e fondamentale”. Nel 2026 ha pubblicato l’album “UNO”, composto e prodotto in un mese utilizzando unicamente un telefono cellulare (rotto). L’album è disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale, segnando l’inizio di un percorso artistico che coniuga creatività umana e strumenti di intelligenza artificiale. Con il nuovo singolo “Il giorno più lungo”, Arumi prosegue questo percorso rendendo omaggio a una delle tradizioni più sentite e rappresentative del patrimonio culturale italiano.”