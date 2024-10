IL GIOCASPORT, seconda tappa a Matera

IL GIOCASPORT del Comitato Territoriale di Matera del Centro Sportivo Italiano fa tappa nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano per la sua seconda tappa. Nuova giornata dedicata a tantissimi giochi svolti per l’occasione tra il piazzale della Chiesa e il campo polisportivo in sintetico dell’Oratorio dedicato a Monsignor Palombella. L’occasione è stata la consueta Festa di Benvenuto e accoglienza dei ragazzi per il nuovo anno Pastorale. L’evento ha coinvolto circa un centinaio di partecipanti e tantissime famiglie che hanno partecipato attivamente alla manifestazione, affiancando sia gli animatori e i volontari del Centro Sportivo Italiano di Matera, che le catechiste e i catechisti della Parrocchia. Una grande partecipazione ai giochi e alle attività più svariate e che spesso le giovani generazioni non conoscono più, ma che regalano sempre grande divertimento, entusiasmo, partecipazione, coinvolgimento e attenzione. Ma anche un grande senso di appartenenza ad una squadra ed un gruppo di amici vecchi e nuovi; un momento di aggregazione per l’intero quartiere, come sempre con iscrizioni libere e gratuite.

La giornata è iniziata con Don Nicola Gurrado che ha presentato ed ha permesso ai ragazzi ed ai genitori di cimentati e prendere contatto con il tema Giubilare 2025 “Pellegrini di Speranza” cercando di individuare, divisi in gruppi, con un puzzle su cartelloni, il logo dedicato al prossimo Anno Santo. È iniziato così, giocando con l’assemblamento del logo, il cammino come “Pellegrini di Speranza” in preparazione a questo prossimo appuntamento. “Con il GiocaSport inserito nel programma di questa Festa di Benvenuto, l’appuntamento iniziale del cammino catechistico parrocchiale si è arricchito di un valido sano elemento costruttivo per migliorare nei prossimi appuntamenti, l’approccio iniziale con i bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Dai partecipanti, catechisti, animatori CSI, e i genitori stessi, entusiasmati, è stato auspicata una continuità anche nel corso dell’anno formativo – ha spiegato Pino Loperfido, catechista e storico componente del Consiglio Pastorale della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano –. Tutti hanno bisogno di divertirsi, misurarsi e crescere in una sana competizione per la buona crescita e il bene comune di ogni individuo. La Fede e lo Sport sono insieme elementi costitutivi e formativi dell’uomo e donna del domani. Il Parroco, i catechisti, gli amici del CSI, sono allineati insieme per il raggiungimento di questi obiettivi, sempre a disposizione di tutti. Prossimo appuntamento finale dell’anno pastorale? – ha concluso Loperfido –. Se c’è un inizio accogliente c’è per forza quello del “saluto”, ma sempre in costruzione”.

