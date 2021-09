Proficua visita , presso il Comando provinciale di Matera, quella che ha compiuto il generale di corpo d’armata, Maurizio Detalmo Mezzavilla, comandante interregionale carabinieri ”Ogaden”. E nella Città dei Sassi, presso la Caserma ” Maggiore Rocco Lazzazzera,medaglia d’oro al valor militare” ha incontrato ufficiali, sottufficiali e militari in servizio e quelli che hanno servito l’Arma per tanti anni. A fare gli onori di casa, il comandante provinciale colonnello Nicola Lerario, che ha avuto modo di illustrare al generale Mezzavilla quello che l’Arma fa e continua a fare tutti i giorni, con alto senso del dovere e disponibilità, in centri grandi e piccoli del Materano a difesa della legalità e in aiuto delle fasce deboli, sopratutto ora con le difficoltà create dall’epidemia da coronavirus. Uno sforzo apprezzato dall’ alto ufficiale dei Carabinieri che ha invitato a ” non abbassare la guardia”, rimarcando il prezioso ruolo svolto dalle ‘stazioni’.



VISITA DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA MAURIZIO DETALMO MEZZAVILLA, COMANDANTE INTERREGIONALE CARABINIERI “OGADEN”, AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI MATERA

Nella mattinata odierna il Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, con competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise si è recato in visita presso la caserma “M.O.V.M. Magg. Rocco Lazazzera”, sede del Comando Provinciale di Matera.

L’Ufficiale Generale, accolto dal Comandante Provinciale Col. Nicola Roberto Lerario, pur nel rigoroso rispetto delle regole di distanziamento, ha voluto incontrare i Comandanti delle Compagnie, i militari della sede e dell’organo di rappresentanza militare oltre ad una delegazione della Sezione materana dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per l’impegno e la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di criminalità comune ed organizzata, invitando a non abbassare mai il livello di guardia, sottolineando l’importanza della funzione sociale quotidianamente assolta soprattutto dal personale effettivo alle Stazioni Carabinieri, caposaldo indiscutibile della presenza rassicurante dello Stato, sempre pronto a recepire le richieste dei cittadini, soprattutto in un momento così delicato a causa dell’emergenza sanitaria in atto.



Durante una successiva riunione info-operativa è stato rappresentato all’Alto Ufficiale il quadro aggiornato dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio nonché le principali attività svolte dai reparti. E’ dunque emerso un quadro positivo sull’operato dell’Arma nella Provincia di Matera, grazie all’incisiva azione di controllo svolta dalle 4 Compagnie e 28 Stazioni Carabinieri, dislocate in modo capillare sull’intero territorio di competenza, che garantiscono un costante rapporto con i cittadini.

Nel corso della visita il Generale Mezzavilla ha incontrato il Presidente del Tribunale, dott. Giorgio Pica ed il Procuratore del circondario, dott. Pietro Argentino, ai quali ha confermato l’impegno dell’Arma dei Carabinieri quale parte attiva nelle piccole e grandi comunità locali, sempre vicina alla popolazione.