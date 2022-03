POMARICO – Il frantoio seicentesco di corso Vittorio Emanuele sarà ricordato per sempre come il frantoio della frana. Ma l’idea originaria del proprietario del bene, Giuseppe Uricchio, era quello di trasformare il suo frantoio-ipogeo del 1656 in un museo; magari grazie al sostegno degli enti enti pubblici. Invece hanno fatto prima gli eventi spiacevoli, con la frana e i cedimenti di corso Vittorio Emanuele, rampa San Rocco e via Spartivento delle giornate di gennaio del 2019.

Il frantoio di Uricchio, almeno per metà, è rimasto intrappolato dall’evento franoso. Schiacciato. All’imbocco di rampa san Rocco troviamo quindi una bella testimonianza di resistenza del tempo.

Mentre i lavori nell’ex “zona rossa” procedono, un dubbio si sta facendo sempre più strada: quale futuro è pensato per questo bene monumentale? Una resistenza dai tempi antichi. Che, in qualche modo, di è anche esempio di resistenza all’ultimo movimento franoso che avrebbe potuto spazzarla interamente via. O forse più probabilmente seppellirla.

Fra le altre cose, il frantoio-ipogeo pomaricano della ex via Nova era stato non troppo tempo fa inserito proprio in una lista dei “luoghi da salvare”, in questo caso da una volontaria della Pro Loco “E. Mattei” di Pomarico, Serena Colasurdo. Un buon momento, fu. Dedicato al monumento inaccessibile.

Il frantoio, oggi appartenete a Uricchio, ha una lunga storia, e in passato era appartenuto anche alla famiglia De Cicco. Uricchio l’aveva rilevato per valorizzare questo bene del patrimonio storico pomaricano. Al fine di dare nuova vita al luogo, magari seguendo l’esempio di altre bellezze storiche divenute punto di visita a favore delle possibilità di un turismo rispettoso delle tradizioni e del significato di queste. Il frantoio-ipogeo di Giuseppe Uricchio spiccava per essere una struttura completamente rivestita in mattoni di cotto locale, dotata di antichi strumenti e sistemi di produzione dell’olio. Già la vista della sua macina fa impressione. Con un procedimento di spremitura possibile grazie alla forza motrice degli asini a questa legata.

E in lungo tunnel incavato sotto il rione Castello era dotato di nicchie che vedevano affiorare acqua sorgiva, ovviamente utilizzata anche all’interno stesso del frantoio pure per la pulitura degli strumenti e degli attrezzi. Siamo nelle viscere pomaricane. Niente di più fascinoso.

Nel programma di recupero della zona, premettendo che la viabilità della strada sarà uno dei primi obiettivi da ottenere, il seicentesco frantoio-ipogeo di Giuseppe Uricchio avrà un ruolo? Piuttosto che morire alla stregua di altri beni che facevano brillare il territorio cittadino?

L’opera seicentesca in questione pressa nel cuore della comunità. In tante e tanti portano dentro i ricordi di generazioni precedenti che portano fino a quando il frantoio è stato perfino attivo. E permetteva di entrare nel tempo della molinatura, alla lavorazione delle olive raccolte nelle zone agresti pomaricane.