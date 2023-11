Il flash mob a Matera contro la violenza sulle donne

Si è svolto questa mattina , poco dopo mezzogiorno, il falsh mob contro la violenza sulle donne promosso da: Comitato per la pace Matera, Associazione Rumore odv, Collettivodonnematera, Agedo Matera e Fridays for future Matera (inizialmente era previsto per ieri sera, ma poi rinviato per le avversità meteorologiche). Armate/i di attrezzi per far rumore (di silenzio ce n’è già abbastanza, che anche un minuto è di troppo) un nutrito gruppo di donne ed uomini si sono diposte in circolo in Piazza San Francesco per far sentire la propria voce forte e chiara contro la mattanza del “femminicidio” e contro la cultura che ne è il brododo coltura di cui è intrisa la società e le cui spie sono i tanti luoghi comuni, tanti modi di dire e di pensare che abitano la nostra “normalità” quotidiana. Ognuna/o dei presenti con un cartello in mano o al collo con la elencazione di queste affermazioni, poi lette ad alta voce e sottolineate da annesso frastuono successivo. L’obiettivo di questa, come di tutte le altre manifestazioni in corso nel Paese, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno drammatico, devastante ed endemico, purtroppo in costante crescita, di ricordare le oltre 100 donne uccise e per ribadire l’esigenza della costruzione di una cultura rispettosa di tutte le differenze di genere e contraria ad ogni tipo di discriminazione.

Durante la manifestazione è stato annunciata l’imminente costituzione del nodo di “Non una di meno” a Matera per meglio portare avanti, in coordinamento con quel movimento nazionale che ieri ha mobilitato migliaia di piazze in tutto il Paese. Una battaglia netta e per alcuni urticante di cui è stato scandito uno dei tanti slogan: “Allerta, allerta, allerta/Allerta che cammina/lotta femminista dalla sera alla mattina/che tremi, che tremi, che tremi ogni fascista/oggi Matera e tutta transfemminista“.

Quindi la determinzione gridata di esserci per chi più non c’è “Siamo il grido, altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce“. Durante gli interventi è stata sottolineata la necessità di monitorare lo stato dei consultori familiari che, seppur esistono per legge, di fatto sono stati depotenziati del loro ruolo prezioso di vicinanza alle famiglie anche sui temi della sessualità degli adolescenti. E’ stato anche stigmatizzato l’atteggiamento maschile sintetizzato in rete dall’hashtag “NotAllMan.NonTuttiGliUomini“, ovvero di uomini che, non sentendosi “colpevoli” di atteggiamenti e cultura contro le donne, paventano un senso di ingiustizia nei loro confronti, rimanendo così inattivi sul fronte del cambiamento nell’ambito della propria cerchia di amicizie e conoscenze, per scardinare la cultura del patriarcato e dei suoi derivati. Essi è stato chiarito “sono colpevoli non in quanto uomini, ma in quanto uomini che non si mobilitano per il cambiamento”. E’stato infine annunciato anche un prossimo appuntamento “formativo” per metà dicembre.