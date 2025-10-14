“Il fiore delle illusioni” di Giuseppe Catozzella vince concorso come migliore romanzo green

Nel tardo pomeriggio di ieri al Teatro Torlonia di Roma c’è stata la cerimonia di assegnazione dei premi della quinta edizione del Premio letterario nazionale Le Pagine della Terra per la letteratura e il romanzo green, che ha visto lo scrittore Giuseppe Catozzella (madre di San Mauro Forte e papà di Grassano) qualificarsi come migliore autore, con il suo “Il fiore delle illusioni”, un romanzo edito per i tipi di Feltrinelli. Nella terna dei finalisti assieme a Catozzella, Carlo Farina Dusmet (secondo classificato con “La leggenda del pescatore pentito”, edito da Albatros) ed Edoardo valle (terzo classificato con “Gli straordinari”, edito da Mondadori).

Il fiore delle illusioni (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella “racconta la storia di Francesco, un ragazzo diviso tra due mondi: quello del Nord, dove si scontra con la violenza e le difficoltà della vita, e quello del Sud, che lo accoglie con la libertà della campagna. Un romanzo di formazione che indaga la frattura generazionale e il sogno di una vita autentica.”

Ma solo il sei settembre scorso, a Siracusa “Il fiore delle illusioni” aveva vinto anche il Premio Vittorini. E l’autore stesso, così aveva commentato sul suo profilo “È una specie di cerchio che si chiude attorno a questo romanzo che come titolo di lavorazione (che compare anche sul contratto di edizione) aveva “Vincitori e no” — esplicito riferimento proprio a Vittorini. Vittorini, in molti momenti della vita, per me è stato quello che si dice un faro. Grazie a lui in “Americana” conobbi per la prima volta John Fante e Faulkner (tradotto da Montale e da lui) e mi si aprì un mondo, ma soprattutto “Uomini e no” e “Conversazione in Sicilia” mi si incidevano nella carne come la letteratura poteva fare nella realtà. È anche grazie a Vittorini se ho scritto questo romanzo che prova a chiedersi se in Italia sia ancora possibile diventare chi siamo, o se non sia più facile farlo partendo, che osa “mettere in critica” (come diceva lui) alcune strutture, anche quelle culturali (è forse più semplice scrivere – in un libro pubblicato – di mafia che di questo, in un momento in cui il sistema editoriale deve ritrovare il suo coraggio), a confrontarle con il fuoco interiore che brucia dentro due giovani uomini dai sogni opposti. È stato un piacere condividere il percorso della finale con due bellissimi romanzi, quello di Wanda Marasco, “Di spalle a questo mondo”, e quello di Elisabetta Rasy, “Perduto è questo mare”.

Viva Elio Vittorini.“