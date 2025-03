Il faro sull’insurrezione di Matera: “Storia” contro “narrazione” che punta a cancellarla.

L’immagine di un nonno che portando per mano la nipotina lungo il viale di un bosco che si gira ogni tanto a guardare dietro, con la bimba che ogni volta gli chiede il perchè e che alla fine si sente rispondere “per sapere dove andare, devo sapere bene da dove veniamo“, evocata nell’intervento conclusivo di Vincenzo Calò a rendere l’importanza di iniziative come quella che si è svolta questa mattina nell’aula magna dell’Istituto Loperfido/Olivetti di Matera. Sede appropriata e conseguenziale alle modalità di svolgimento dell’evento (“21 settembre 1943/2023 – 80° anniversario dell’insurrezione di Matera” svoltosi il 20 settembre del 2023 nell’auditorium del Conservatorio R. Gervasio) di cui oggi si è illustrata la pubblicazione in cui sono stati raccolti i relativi atti e che vide il coinvolgimento di numerose istituzioni scolastiche, non solo locali, con lavori di pregio prodotti dagli studenti che vi aderirono. Iniziativa che spinge nel solco del passaggio del testimone tra generazioni affinchè la memoria non si affievolisca rispetto alle fondamenta della nostra libertà odierna, della nostra democrazia, della nostra Costituzione: la Resistenza, la lotta e il sacrificio di donne, uomini, giovani e adulti contro la barbarie nazifascista. Memoria importante da coltivare in una fase (come sottolineato dal Francesco Palaia) in cui si sostituendo “la storia con la narrazione” e una distorsione degli accadimenti reali con altri immessi nel circuito mediatico e non verificati, in un sorta di Alzheimer collettivo, si punta a cancellare le chiare origini della nostra Repubblica e le sue salde radici antifasciste. A farci regredire ad una idea di nazione irregimentata negli eserciti, quella che ci ha portato a due guerre mondiali. Proprio dove ci stanno portanto con la logica dei muri. Una narrazione distopica a cui bisogna opporre i fatti e la storia, partendo da quella più vicina, quella della propria città. Come l’insurrezione della Città di Matera che (secondo Donato Verrastro) ha rappresentato “la sintesi della storia del Sud” di quei mesi, con i fatti del “21 settembre che hanno dimostrato la fragilità del consenso al fascismo” e “l’emergere di un attivismo sotto traccia di antifascismo“, segnando così quella partecipazione “diversa” del Sud alla Resistenza che proprio per essere priva di coordinamento attribuisce maggiore importanza agli episodi che l’hanno contrassegnata. Con la consapevolezza che, come ha affermato Giampaolo D’Andrea in base anche a quanto riportato dai giornali dell’epoca, che “il 21 settembre di Matera -scatenato dalla insopportabilità del dominio fascista e il voler tornare alla libertà- è stato il segno della svolta nella sconfitta dell’esercito tedesco” e che, pertanto “la nuova Italia non sarebbe nata questo ed altri episodi di insurrezione al Sud del 1943“.

Una iniziativa intensa, dunque, che si è dipanata nell’arco di tre lunghe ore e che, coordinata dal segretario dello SPI-Cgil di Matera Eustachio Nicoletti, ha visto scorrere i saluti della “padrona di casa“, la dirigente scolastica dell’ITCG Loperfido/Olivetti Antonella Salerno, del Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, quindi le relazioni introduttive svolte dalla segretaria provinciale di Matera dell’ANPI Carmela La Padula e dalla segretaria generale FLC Cgil di Matera Angela Uricchio. A seguire la proiezione di un video con la sintesi in trenta minuti delle iniziative svoltesi durante l’intera giornata del 20 settembre 2023 nell’auditorium R.Gervasio e che vide il creativo protagonismo delle classi degli istituti di secondo grado che avevano aderito all’iniziativa, con la rappresentazione di quanto realizzato per l’occasione. Quindi una terza ed ultima parte dell’evento che ha visto anche l’intervento di una parte dei relatori i cui contributi all’iniziativa di due anni fa sono stati raccolti nella pubblicazione “L’ottantesimo della Resistenza, il lungo cammino della Costituzione – Matera 21 settembre 1943-2023 – Atti del convegno” presentata oggi. Hanno quindi parlato nell’ordine, chi in presenza: Giampaolo D’Andrea (Presidente dell’Associazione Storia Sociale del Mezzogiorno), Donato Verrastro (Professore associato di Storia contemporanea, dell’Unibas), Giorgio Ardeni (Professore ordinario di Economia politica de dello sviluppo, dell’Università di Bologna), Vincenzo Calò (Segreteria nazionale dell’ANPI-Coordinatore ANPI Area Ceentro-Sud) e chi in collegamento video: Giovanni Cerchia (Professore ordinario di Storia contemporanea, dell’Università degli studi del Molise), Francesco Palaia (Segreteria nazionale dello SPI Cgil).

Un tour de force intenso e vissuto con sufficiente attenzione ed una promettente “resistenza” della platea costituita essenzialmente da studenti che come tutti i propri coetanei sono poco avvezzi a mantenere una attenzione così lunga a fronte di interventi svolti esclusivamente da senior. Con la speranza che sia stata da loro colta l’esortazione quasi gramsciana di Verrastro: “Informatevi e leggete, studiate la storia che è l’unica bussola contro le amnesie di un tempo concentrato sul presente.” Ed è proprio mantenendo “il faro acceso sul 21 settembre, partendo dalla storia più vicina, quella della propria città” che è fare questo. Proprio il compito che si sono assegnati l’ANPI, la Cgil e le istituzioni che si sono ad essi associate in questo compito destinato necessariamente a continuare.