Il Fai di Basilicata il 20 Marzo presenta le Giornate di Primavera

Sarà presentato il 20 marzo alle ore 17.00 a Matera, presso il Palazzo Ferraù Giudicepietro, oggi Bernardini (Arco del Sedile, 9) l’atteso programma delle Giornate FAI di Primavera in Basilicata.

Le Giornate FAI di Primavera, giunte quest’anno alla 31^ edizione, si svolgono sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della Cultura e di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.

Si avvale anche della collaborazione del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze armate che, durante le Giornate FAI di Primavera, concedono l’apertura straordinaria di alcuni loro luoghi simbolo; dell’Arma dei Carabinieri per il contributo alla sicurezza dell’evento; della Croce Rossa Italiana per la partnership consolidata e per aver concesso in questa occasione l’apertura di propri beni.

Anche il Fai di Basilicata, dopo la presentazione nazionale a Roma, alla presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano e delle altre Istituzioni, a evidenziare una significativa sinergia intorno a un progetto sempre più rilevante in Italia, racconterà le importanti e inedite aperture straordinarie promosse dal FAI in Basilicata, che traducono in azione concreta la visione di una valorizzazione del territorio condivisa e partecipata.