Il DUP secondo il Sindaco Antonio Nicoletti, nel consiglio comunale di oggi

Si pubblica a seguire l’intervento del Sindaco Antonio Nicoletti pronunciato in occasione della discussione sul Documento Unica di Programmazione (DUP), approvato con 17 voti favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti, nella seduta del Consiglio Comunale di oggi, 23 dicembre 2025. “Il mio auspicio è chiaro: aprire un confronto vero, serio e costruttivo sui problemi concreti di Matera. L’ho promosso in passato e vorrei portarlo avanti ancora, perché il dialogo è uno strumento di responsabilità verso la città.

Ringrazio il presidente Suriano per il lavoro svolto alla guida della Commissione Bilancio e ringrazio la minoranza quando sceglie la strada del confronto. È questo il metodo che auspico per Matera: discutere nel merito, entrare nei numeri, valutare insieme gli emendamenti e riconoscere ciò che migliora davvero l’azione amministrativa e il servizio reso alla nostra città. Lo stesso dialogo dovrebbe accompagnare il percorso in Aula, anche per altre scelte fondamentali del Consiglio, come quella dell’elezione del Presidente.

Il DUP 2026–2028 è la naturale conseguenza delle linee programmatiche di questa amministrazione, costruite con il confronto e orientate da una visione chiara della città. Dentro questo documento ci sono priorità precise che segnano l’avvio di questo mandato.

La prima è l’attenzione alle categorie più fragili. Parliamo, ad esempio, di assistenza domiciliare, di sostegno agli alunni con disabilità, di asili nido, di mensa scolastica. Superiamo, con il bilancio, le criticità introdotte dall’aumento dei costi, per mantenere alti i livelli di servizio per i nostri cittadini.

Dopo anni di immobilismo, Matera torna a pianificare: dal Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, indispensabile per una città accessibile, fino alla pianificazione della gestione dei Sassi, con le nuove previsioni generali del recupero che mancavano da troppo tempo, al piano strategico del turismo e all’avvio della pianificazione strutturale urbanistica.

Abbiamo scelto di affrontare i problemi prima con la conoscenza, poi con le decisioni: digitalizzazione degli archivi e dei progetti di recupero degli immobili in sub-concessione, ricognizione delle criticità, analisi da condurre anche con il supporto di strumenti come il Gemello Digitale e il patrimonio di dati acquisito con il progetto Casa delle Tecnologie Emergenti.

Anche l’ambiente è una priorità concreta: la gestione dei parchi urbani, del verde pubblico e una conduzione più responsabile della piattaforma di La Martella, con risorse dedicate anche alla fase di post-gestione. Guardiamo al presente, ma soprattutto al futuro.

E il futuro di Matera oggi ha la prospettiva prossima di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, che non sarà un evento isolato, ma la conferma di una visione di città che vede la cultura come motore di sviluppo economico e sociale, nell’ottica di un rafforzamento del ruolo di Matera in Europa e nel Mediterraneo.

Accanto alla cultura, investiamo su economia e innovazione. Il Piano Mattei apre scenari importanti anche per Matera: rafforzeremo il dialogo con i centri di ricerca, con il polo di osservazione della Terra e dell’economia dello Spazio di Murgia Timone, esercitando un ruolo attivo, propositivo e di facilitazione istituzionale.

Il territorio è costituito e costruito dai e per i giovani, che non sono il futuro ma il presente di questa città. Nel bilancio trovano spazio strumenti di partecipazione, come la Consulta giovanile e percorsi di ascolto e confronto con gli studenti fuori sede che tornano a Matera.

Una delle parole chiave della nostra azione è “comunità”. Comunità significa attenzione alle periferie, ai borghi, a chi troppo spesso resta ai margini delle politiche ordinarie. Significa partecipazione, condivisione delle scelte, responsabilità collettiva.

E ancora, nostre priorità sono il turismo e l’impresa, con l’attenzione rivolta alle attività produttive, alle loro esigenze e alle opportunità da creare insieme. Perché “imprese” vuol dire lavoro e occupazione.

Il nostro compito è indirizzare, facilitare, accompagnare, creare condizioni di crescita stabile per chi investe e lavora a Matera.

È in questa direzione che vanno anche le azioni già avviate anche insieme agli altri interlocutori istituzionali: l’accordo con Regione, Provincia e Università di Basilicata per il rilancio della Biblioteca Provinciale e il rafforzamento del ruolo della Fondazione Matera Basilicata 2019, che consideriamo un patrimonio strategico della città”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.