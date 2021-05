Il 22 maggio 12 TV d’Italia manderanno in onda il docufilm made in Basilicata in occasione della Festa dei Lucani nel Mondo

La filmografia lucana il 22 maggio invaderà l’etere dell’Italia; 12 TV ripartite in 13 regioni diverse, in occasione della Festa dei Lucani nel Mondo, hanno programmato nel loro palinsesto la messa in onda del docufilm “Matera Plovdiv la retta via della cultura“, già trasmesso nei cinema. Tra le 12 TV emerge anche “La Grande Italia” che ha la copertura in tutto il territorio nazionale.

L’idea originale di organizzare il particolare evento di valenza nazionale è venuta a Donato Vena presidente dell’Associazione dei Lucani di Reggio Emilia, protagonista del docufilm ed anche curando della sceneggiatura. La regia è di Isabella Trovato.

“E’ una iniziativa molto importante per i lucani – dichiara il Pisticcese Donato Vena – non solo per la proiezione del docufilm ma soprattutto per la valenza che TV di varie regioni hanno sposato la causa di ricordare la giornata del 22 maggio Festa dei Lucani nel Mondo“.

I lucani di tutt’Italia, quindi, potranno vedere il docufilm che dura 101 minuti; 40 di questi sono stati girati in Basilicata, in particolare a Brienza, Sasso di Castalda, Pisticci e Matera.

I lucani della Basilicata (ma anche i Pugliesi) potranno vedere il docufilm sul canale 254 (La Grande Italia) alle ore 16:30, sul canale 602 su TRM Art alle ore 21:00 e sul canale 78 di Delta TV alle ore 21:00. Per le altre regioni vedere la locandina allegata.