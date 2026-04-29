IL DISAGIO PSICOLOGICO E LE SUE MANIFESTAZIONI A SCUOLA

Un momento di confronto e approfondimento su una delle sfide più delicate del mondo educativo contemporaneo: il disagio scolastico. A Montalbano Jonico, il prossimo 30 aprile, l’Aula Magna della scuola media ospiterà un incontro patrocinato da ASP Basilicata, pensato per accendere i riflettori sulle manifestazioni sintomatologiche che sempre più spesso emergono tra i banchi di scuola.

L’iniziativa si propone di offrire strumenti di lettura e di intervento a docenti, famiglie e operatori, mettendo al centro il benessere degli studenti e il dialogo tra scuola e servizi socio-sanitari. Un’occasione preziosa per comprendere le radici del disagio e costruire risposte condivise ed efficaci.

Tra i relatori, Giovanni Chiariello neuropsichiatra infantile dell’azienda sanitaria locale di Potenza che interverrà sulle manifestazioni più frequenti del disagio, come approcciarsi e quali soluzioni trovare soprattutto in connessione con scuola e servizi sociosanitari.

Tra le maggiori manifestazioni psicologiche del disagio scolastico si ritrovano ansia, calo del rendimento, isolamento, apatia, aggressività e sintomi psicosomatici. Tutti fenomeni derivanti da relazioni difficili, paura del giudizio o eventi stressanti.

L’incontro vedrà la partecipazione del Dirigente Scolastico Ines Nesi, dei team dei servizi sociali comunali e del gruppo di lavoro per le disabilità.