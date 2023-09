Il digitale per gli over 65, workshop formativo a San Mauro Forte

“Si terrà a San Mauro Forte il prossimo 28 settembre, con inizio alle ore 17,00, presso la sede dell’Adiconsum di San Mauro Forte (MT), Corso Umberto I n. 14, il Workshop del progetto sperimentale Digitalmentis, finanziato dal MIMIT in collaborazione con la Regione Basilicata.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sviluppare sul territorio una campagna di sensibilizzazione, formazione e informazione con l’avvio degli sportelli “punti di facilitazione digitale” a sostegno delle persone fragili e over 65 con lo scopo di contribuire ad abbattere il divario digitale nell’accesso ai servivi pubblici delle persone che rappresentano la fascia di popolazione con maggiori difficoltà in Basilicata.” E’ quanto si apprende da una nota in cui Marina Festa – Presidente dell’Adiconsum di Matera – specifica che: In particolare il progetto si propone attraverso i nostri “Facilitatori digitali” di sensibilizzare la popolazione lucana sui vantaggi dell’utilizzo degli strumenti digitali e sull’importanza di un uso consapevole della rete e rafforzare le competenze digitali dei consumatori e utenti, specie persone fragili e anziane, tramite incontri specifici di formazione e di percorsi di accompagnamento personalizzato, fornendo assistenza nell’utilizzo degli strumenti digitali al fine di favorire l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale attiva e l’accesso ai servizi online.

L’evento sarà introdotto da Antonio Vulpo, responsabile dell’Adiconsum di San Mauro Forte, a cui seguirà l’intervento della Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera, Marina Festa e del Segretario Territoriale Cisl di San Mauro Forte, Francesco Diluca.”

(Foto di copertina di Lucrezia Argentiero)