Il diario di bordo dalla Global Sumud Flotilla sul Quotidiano della Basilicata

C’è anche l’attivista pugliese Tony La Piccirella su una delle barche che sono partite oggi verso la costa di Gaza nel tentativo di rompere l’assedio illegale di Israele. E sarà proprio lui che -come ha scritto oggi Antonella Ciervo– su il L’Altravoce-Il Quotidiano della Basilicata che “seguirà la traversata, con una sorta di “diario di bordo” direttamente dalla Global Sumud Flotilla. Ogni passaggio di questa straordinaria esperienza verrà affidato alle pagine del nostro giornale.” Ricordiamo che Tony La Piccirella è reduce dal precedente tentativo di un mese fa con la Freedom Flotilla di forzare il blocco navale israeliano e terminato con l’arresto e l’espulsione sua e degli altri attivisti. L’augurio di tutti è che questa missione così numerosa e così sostenuta dall’opinione pubblica mondiale possa trovare anche una copertura da parte dei governi dei vari paesi da cui provengono in volontari in viaggio. Compreso quello italiano. Affinchè intervengano sul governo israeliano.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.