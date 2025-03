Il dg Sarli rassicura: Apt a Matera mantiene sede e Basilicata Open Space.

Giusto lunedì scorso, in occasione del dibattito seguito alla presentazione del libro di Peppone Calabrese ” L’Italia che ho visto” il direttore generale dell’Azienda di promozione turistica della Basilicata, Margherita Sarli, aveva ribadito la centralità di Matera e il ruolo dell’Apt nella promozione dell’offerta turistica, illustrando alcuni progetti in cantiere e l’azione da portare avanti con i diversi soggetti del territorio. Una volontà precisa di potenziare attività e strutture che il Direttore generale ha dovuto ribadire dopo la comparsa su alcune pagine social circa la chiusura delle sedi dell’Azienda nella città dei Sassi. Notizia infondata e con la rassicurazione che nulla sarà chiuso. Anzi. Riportiamo il commento di Margherita Sarli pubblicato sulla pagina facebook dell’Apt.

In merito alle 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐢𝐭𝐚̀ apparse su alcuni gruppi social che riportano incautamente la notizia della chiusura della sede di #Matera dell’Apt e dell’#OpenSpace, il Direttore Generale Margherita Sarli rassicura circa la 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐬𝐬𝐞.

Al contrario, l’Apt sta lavorando ad un piano di manutenzione e di rilancio dell’OpenSpace, di concerto con la Provincia di Matera, proprietaria degli spazi. Il prossimo appuntamento di merito è infatti concordato per lunedì 24 marzo.

L’Apt inoltre ha e manterrà la sua sede a Matera.

Il Dg resta a disposizione in futuro per la verifica di eventuali “voci” prima che diventino false notizie, inutili al lavoro di tutti.