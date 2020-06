I sindaci di San Mauro Forte e Salandra potrebbero invitare a pranzo (o a cena, che sarebbe meglio allo scopo) nei loro bei comuni sia il Presidente della Regione Bardi che quello della Provincia Piero Marrese, accompagnati magari dai rispettivi assessori alla viabilità e lavori pubblici. Ma dovrebbero chiedergli di raggiungere le due comunità a bordo delle proprie auto private. Così, giusto per vedere l’effetto che fa….

Sarebbe forse l’unico modo per fare rendere conto di persona a queste autorità che hanno i cordoni della borsa (quindi potestà decisionale), della difficoltà e dei pericoli che ogni cittadino di queste realtà corre, giorno dopo giorno, nel percorrere la cosiddetta trasversale-alta “Cavonica”, sin dai primi metri dall’imbocco di Grassano Scalo, poco dopo l’uscita dalla Basentana.

Avrebbero così l’opportunità e la contezza di constatare quella che è oramai una vera e propria vergogna regionale.

Un autentico percorso di guerra che sottopone ogni automobilista ad una gara di abilità, non prevista dall’esame di guida e dal codice della strada, nel valutare ad horas la consistenza del fondo stradale che ti si para di fronte, nonchè nello schivare dossi, buche, strettoie e anfratti di varia dimensione e natura. Una Car Driving Adventure mozzafiato….

Chi la percorre tutti i giorni sa di cosa parliamo e a cosa va incontro, quindi presta grande attenzione, magari avendo memorizzato i punti più insidiosi.

Ma chi ha la sventura di capitare per la prima volta si apre uno scenario da incubo in cui il rischio di danneggiare l’auto, di uscire fuori strada o di andare contro un’altra auto che arriva nel senso opposto, insomma di farsi male, è enorme.

Perchè vi sono punti in cui è tutto lo spazio delle due corsie ad essere interessato e devi frenare per fermarti e procedere con cautela. In altri casi c’è solo una grande buca o un dosso sulla tua corsia e magari te ne accorgi all’ultimo minuto, ma sei tentato istintivamente di invadere la corsia del senso inverso di marcia per evitarli, con le immaginabili nefaste conseguenze nel caso sopraggiunga un’altra auto di fronte.

Per non parlare di quella strettoia in curva con vista sulla Basentana, con parte della carreggiata precipitata giù anni fa e mai ripristinata, da cui qualche settimana addietro precipitò un’auto fortunatamente senza danni seri per il conducente (https://giornalemio.it/cronaca/auto-precipita-dalla-cavonica-e-arriva-quasi-sulla-basentana/).

Insomma, una condizione disastrosa che le foto che abbiamo scattato e pubblichiamo, credeteci, non rendono -pur nella loro evidenza- a dare il vero senso del pericolo che si corre percorrendo questi pochi chilometri che vanno dall’imbocco (dove ti accoglie un punto con l’asfalto che si è sollevato e che ti costringe a fermarti) sino al bivio di Salandra.

Chilometri che in alcuni punti sono stati rattoppati con il cemento, nemmeno con l’asfalto. Cosa che rende ancora più plastica l’arida precarietà e l’abbandono in cui è ridotta questa arteria che nasce pochi anni fa con l’ambizione di tirare fuori le aree interne dal loro atavico isolamento.

Presidenti Bardi e Marrese, fate presto, fatevi questa passeggiata (le due comunità sono molto ospitali), fate qualcosa, cancellate questa vergogna ed evitate di avere magari sulla coscienza qualche sfortunato.