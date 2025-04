Il Dantedì degli alunni della primaria e Secondaria di San Mauro Forte

A che serve conoscere Dante nell’epoca di Tik Tok, per questi nostri ragazzi che vengono plasmati sin dalla tenera età da questi veri e propri surrogati delle agenzie culturali che sono diventati gli smartphone? Addestrati sin da piccoli alla superficialità, alla velocità, alla scarsa predisposizione alla fatica dello studio, dell’approfondimento? E’ la domanda che probabilmente si fanno in tanti in quest’epoca in cui il pensiero sembra costare fatica da evitare il più possibile, a favore degli slogan, delle semplificazioni, del lento scivolare verso un nuovo e conclamato analfabetismo. Il terreno di coltura per le peggiori derive di una società. Ed è qui che -fortunatamente- entrano in gioco le sacche di resistenza fortunatamente ancora esistenti, pur con tutte le difficoltà a cui esse sono sottoposte, all’interno dell’agenzia primaria della cultura e della formazione dei futuri cittadini che è la scuola. Docenti che non mollano e che ci mettono l’anima nel loro lavoro, trovando modalità e pratiche per non farsi sopraffare dalla concorrenza sleale di quegli strumenti pervasivi che accompagnano i loro studenti durante le altre ore della giornata. Cogliendo tutte le occasioni, compresa quella di poter rendere “il sommo poeta” suscitatore di “emozioni nei bambini e nei ragazzi” e farli entrare “in contatto con una delle voci più potenti della letteratura mondiale che ha saputo intrecciare poesia, filosofia, teologia e politica in un’opera che continua a parlare agli uomini di ogni epoca.” E’ quello che hanno fatto le docenti del plesso di San Mauro Forte, I.C. D’Onofrio di Ferrandina in occasione del “Dantedì“. Ecco, a seguire, il racconto di questa bella esperienza inviatoci dalla docente Biancaccio Antonietta che, insieme alle colleghe Masiello Ottavia, Lamarra Maria, Belmonte Anna, Ferraro Emilia, Torraco Carmela e Roberto Schiavone, ha realizzato l’iniziativa, vissuta con entusiasmo dagli alunni e dalle famiglie.

“Il Dantedì -scrive Biancaccio- è una giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, che si celebra il 25 Marzo, questa giornata è stata istituita nel 2020, secondo gli studiosi corrisponde all’anno1300 in cui Dante si perde nella selva oscura.

Il giorno 8 Aprile gli alunni della scuola Primaria e Secondaria del plesso di San Mauro Forte, I.C. D’Onofrio di Ferrandina, hanno voluto ricordare il Sommo Poeta Dante con una rappresentazione teatrale. Questa per noi è la seconda edizione del Dantedì.

Abbiamo iniziato l’anno scorso con il rappresentare solo l’Inferno, quest’anno siamo stati più audaci, abbiamo portato in scena Inferno, Purgatorio e Paradiso, interpretati in maniera eccellente e con tanto entusiasmo dai nostri bravissimi attori. Studiare in maniera diversa Dante, da come lo studieranno quando frequenteranno le scuole Secondarie di secondo grado è essenziale per comprendere non solo la letteratura italiana, ma anche la cultura e la storia Europea.

Secondo il nostro punto di vista studiare Dante, quindi, significa far entrare i bambini e i ragazzi in contatto con una delle voci più potenti della letteratura mondiale che ha saputo intrecciare poesia, filosofia, teologia e politica in un’opera che continua a parlare agli uomini di ogni epoca. La nostra idea è stata quella di far conoscere Dante, perché può suscitare emozioni nei bambini e nei ragazzi.

I docenti della scuola Primaria e Secondaria sono orgogliosi e fieri dei loro alunni per questa seconda edizione e concluderei dicendo: nei nostro piccolo siete grandi.”