… provvedendo una volta per tutto a realizzare ex novo la rete idrico fognante, che ha più di mezzo secolo. E l’allagamento dell’altra sera nel tratto di via Ariosto ne è stata una conferma, con alcune abitazioni allagata e l’acqua che usciva copiosa tanto da creare più di una apprensione, visto quanto accaduto in passato e quanto sta accadendo in Sicilia.



Le foto e i video diffusi sui social, l’interessamento dell’Amministrazione comunale che ha chiesto l’intervento di Acquedotto Lucano hanno consentito un primo intervento nella mattinata di oggi, giovedì 28 aprile, per la realizzazione di una condotta che dovrà essere completata in successivi interventi sotto la pavimentazione stradale . E, naturalmente, quando c’è il cantiere l’erogazione idrica va sospesa. Si è messa una pezza, una delle tante per il centro storico di Pomarico, dove nei giorni scorsi è cominciata la rimozione delle macerie della frana del gennaio 2019. Quasi a ricordare che la situazione della Città di San Michele necessita di un intervento ”organico” ed ”efficace” per mettere in sicurezza il cuore antico dell’abitato.



Il sindaco Francesco Mancini, in più occasioni, ha segnalato situazioni piccole e grandi per evitare che a pagare sia la popolazione e a difesa dell’identità dei luoghi. E così pec, lettere e telefonate con richieste e sollecitazioni di interventi e progettazioni si sono succedute, ma con scarsi risultati. Del resto la situazione di Pomarico, cosi come altri centri della Basilicata alle prese con una situazione di dissesto idrogeologico, e con una rete idrico fognante da ripresa, merita una attenzione da ”allarme rosso”. Questione, ricordiamo, del quale si è fatto interprete in tante occasioni il concittadino, naturalista e studioso di storia locale Giovanni Palumbo.C’è una storia che frana.. per inadempienze, mediocrità e insensibilità degli uomini.