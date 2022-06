“Il Cristo sociale di Pasolini” a Matera negli Ipogei Motta

Venerdì 24 giugno alle ore 19, presso gli Ipogei Motta a Matera, si terrà il quinto appuntamento dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della mostra “Pasolini 1922-2022”, organizzata dal Circolo Culturale La Scaletta e curata da Marina Sonzini e Edoardo Delle Donne.

Ospite della serata lo scrittore Nicola Feruglio, con una conferenza dal titolo “Il Cristo sociale di Pasolini”.

Modererà l’incontro con l’autore la curatrice della mostra, Marina Sonzini.

Biografia

Nicola Feruglio, è nato a Como nel 1972 e risiede a Roma. Scrittore e fondatore nel 2008 dell’associazione Antropologia Terzo Millennio (A.T.M.), è particolarmente attivo a Buenos Aires dove la sua associazione ha una filiale.

Il suo ultimo libro edito da Aletti Editore “Fin dove giunge il canto dell’iperboreo” è una antologia poetica che scava nell’interiorità umana attraverso un articolata ricerca antropologica fino alle radici iperboree e sciamaniche dell’occidente.

Il lavoro di Nicola Feruglio si basa sulla creazione di uno spazio poetico in grado di generare continui legami tra luoghi, tradizioni antropologiche, precetti filosofici, fenomeni estatici, fatti storici e biografici.

In questi mesi, in occasione del centenario pasoliniano, lo scrittore ha realizzato un ciclo di incontri in collaborazione con L’Enoteca Letteraria di Roma (patrocinati dal 1° Municipio di Roma) dal titolo “Le premonizioni pasoliniane”.

La sua ricerca intitolata “Il Cristo sociale di Pasolini”, presentata nel corso degli anni (tra gli altri) al Dante Alighieri di Buenos Aires, al Circolo Dei Lettori di Torino e all’Enoteca Letteraria di Roma e che domani verrà presentata a Matera, ben esemplifica quella confluenza di analisi antropologiche, spirituali e letterarie che contraddistingue il suo lavoro.

Bibliografia

Nel 2015 pubblica il saggio filosofico “L’energetismo segreto della vita”, edito in Italia dalla BookSprint Edizioni, e nel 2016 in Argentina dalla rivista di relazioni internazionali Reconciliando Mundos. Nel 2017,sempre per la BookSprint, pubblica il racconto “Un senatore in entanglement” (per il quale riceve una menzione d’onore al XII Premio Letterario Internazionale “Voci Città di Abano Terme 2017”) ed il saggio filosofico “Cosmoempatia”. Prende parte al Concorso “Il Federiciano”, X° edizione, con la poesia “Il demone di Shahrazad”, componimento poetico finalista che viene selezionato ed inserito nell’antologia del concorso con i testi più rappresentativi, curata da Aletti Editore. Sempre nel 2018 la casa editrice argentina Dunken ripubblica il suo primo saggio “L’energetismo segreto della vita” in lingua spagnola. Con il racconto “L’uomo nuovo sarà Mapuche” (BookSprint 2019), viene premiato alla VII Edizione del Premio Nazionale Letteratura Italiana Contemporanea anno 2019, ed inserito nell’antologia “Un pensiero di fine giornata” (a cura di Laura Capone Editore) con distribuzione scolastica attraverso il progetto Giuria Giovane; il testo nel 2020 viene pubblicato dalla casa editrice argentina Dunken. Nel 2019 pubblica la sua prima raccolta poetica dal titolo “Dimensioni aurorali” a cura della Aletti Editore, opera premiata con una segnalazione al Premio Nazionale di Poesia “Il sentiero dell’anima” XVII Edizione 2021. Nel 2021 pubblica l’antologia poetica “Fin dove giunge il canto dell’iperboreo” per la Aletti Editore con prefazione di Hafez Haidar.

La Mostra per il centenario di Pasolini presso gli Ipogei Motta in via San Bartolomeo a Matera è visitabile ogni giorno gratuitamente sino al 5 luglio.