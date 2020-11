Quanti progetti accantonati a chissà quando, in un anno “bisesto’’ e funesto come il 2020 per Anna, che porta nella iniziale del suo nome il simbolo di un’ A…rte a tutto tondo che spazia dalla musica al ballo, dal disegno alla scrittura, all’amore, all’amicizia che battono in un’Anima sempre inquieta che vuole dare, attingere al gusto pieno della vita, come ripete un noto Amaro con un sentimento da sorseggiare. Ma con la pandemia da virus a corona per lei, Anna Terlimbacco, sembra calato il sipario, con date e incontri cancellati, poca possibilità di lasciare la città del castello del Malconsiglio, per prendersi cura di sé o fare quello che le è sempre piaciuto fare, aldilà dei sogni nel cassetto. Riposti per necessità dopo la prima fase di confinamento domiciliare (il termine in italiano rende con efficacia quanto persone sensibili come Anna hanno vissuto) e tirati fuori durante la stagione estiva , per cercare di riprendere quanto interrotto. Ma la scelleratezza, la mediocrità e la scarsa preveggenza di quanti a livello centrale e locale avrebbero dovuto guardare in faccia quel virus in “temporanea’’ quarantena, hanno riproposto uno scenario già vissuto, del quale Anna avrebbe voluto volentieri fare a meno. “Ma questi sono pazzi, vogliono chiuderci di nuovo…’’ ha commentato in più occasioni, accompagnata da un “Ma si rendono conto…scherzano con la vita, la felicità delle persone, costrette a rinunciare a tanto, a tutto e in attesa di un vaccino che verrà…’’ Come non darle torto e, aldilà, dell’aspetto sanitario ci sono altri fattori da non dimenticare. La felicità e la vita delle persone sacrificate per un interesse economico globale, tra cifre, dati e APP immunotruffaldine. E allora. Che fare? Armarsi di ….Pazienza, pazienza, pazienza. Non è facile in attesa che su questa storia si metta una pietra sopra. Quando? Per Natale…altrimenti il BelPaese, senz’arte, cultura, vita, economia reciterà a soggetto, chiedendosi dubbioso: “Qui, gatta ci covid…’’ Accompagnato da un numero, quel 19 che nella smorfia napoletana, segna una risata liberatoria. Magari come quella beneagurante di Dario Fo, artista a tutto tondo: “La fantasia distruggerà il potere ed una risata vi seppellirà’’. E Anna di fantasia ne ha tanta anche per sconfiggere il virus a corona. Buona lettura… e chissà che non sia lo spunto per un libro e con un possibile titolo.

La vita in letargo ai tempi del Covid

Il virus c’è e nessuno può negarlo, però ci sono anche le vite e le emergenze che ciascuna di questa vita ha, e il letargo imposto è letale perché in troppi casi,se non si muore di covid-19 si muore di tanto altro.

Tanti anni per capire cosa ti confina in panchina, la medicina ufficiale, quella tradizionale , non trova soluzione e attendi, studi, ti immergi nella rete, spulci libri, fai salvadanio per anni e poi affacciandoti anche nella paramedicina trovi uno spiraglio. Sono percorsi lunghi da intraprendere con forza e coraggio dopo che ti hanno detto che eri spacciata.

Ce la metti tutta e quando hai ripreso il cammino e, a spalle scoperte e cuore nudo, hai anche cercato di costruire una opportunità di lavoro. Cominci a guardare la panchina come un brutto ricordo, ti invitano a riprendere posto esattamente lì, su quella panchina maledetta sperando di poter almeno riscaldarti a bordo campo per tornare sul terreno di gioco.

Ma i chinesiologi sono bloccati, il movimento è bloccato, e quel poco che è consentito è fuori dalla tua regione, o dal tuo Comune e non puoi comunque continuare a praticarlo.

Non si può essere confinati nel metro quadro di un Comune che spesso non ha neanche aria a sufficienza per respirare, sopravvivere. Partiamo dalla scuola, non tutti i comuni in Basilicata hanno le Superiori, ma anche se devi ricaricare una cartuccia per la stampante , o se devi comprare degli alimenti perché non puoi usare quelli in commercio per intolleranze, allergie, ti devi spostare . Se devi fare indagini specialistiche, non dico in ospedale, dove era difficile già in tempi di pace, figuriamoci ora diventa impossibile e rimandare non è sano.

Tra l’altro non tutti si possono permettere visite private o acquisti online e , per quella che è la situazione lavorativa, o la condizione economica che vivono, pagano a rate in negozi reali, di prossimità, anche i beni di prima necessità.

E se hai bisogno di un’ estetista, o un parrucchiere per evitare di toccare il fondo anche in questo lockdown mascherato, come è accaduto nel lockdown dichiarato, devi uscire dal tuo Comune, ma non puoi.

Accade che tanti hanno chiuso proprio dopo la pandemia non potendo sostenere le spese per adattare gli esercizi alle norme di sicurezza. E oggi più di prima tanti si spostano in un paese vicino, o nella provincia di residenza, così almeno così le poche attività rimaste in piedi riescono a chiudere la giornata pareggiando entrate ed uscite, ma per quanto? Se altri, e tanti, non lavorano, se molti non si possono spostare dal proprio Comune per recarsi in questi esercizi, centri, negozi?E’ un dramma.

Un mese di chiusura fa un danno incredibile e un giorno perso di vita è più che un giorno. Quante volte si rimane a casa per un qualsiasi motivo per un giorno, o ci si sposta in un altra città e al rientro sembra che tutto sia cambiato? Pensateci.

Se poi hai tre lauree ti accorgi che non servono per lavorare oggi come ieri. Non servono i laureati in comunicazione, eppure nella situazione attuale servirebbero come il pane, per leggere il momento, per fare comunicazione sana. Ma se non servono perché, allora, il corso universitario è attivo?



E se poi sei un artista? Che sia canto, ballo, danza, scrittura, la situazione era già tanto complicata prima. Figuriamoci ora. Le proteste non sono servite. In troppi sopravvivono e con prestazioni occasionali, pagando le tasse in piena regola. La precarietà non fa guardare al futuro. Non si puo’ pensare di farsi un fondo pensioni perchè i cachet arrivano spesso dimezzati, o in casi peggiori non arrivano e sembrano elemosinati. Tanti lavorano e vorrebbero farlo, come quelli che fanno competizione atletica, agonistica nella danza sportiva, per esempio, ma se non si possono incontrare come possono pensare di continuare a costruire?

Pur di fare cassa, salvadanaio, come mi piace dire, e crearti delle opportunità fai tutti i lavoretti puliti possibili: dalla raccolta delle olive all’ aiuto nel far fare i compiti ai ragazzi. Provi a costruire una strada che ti proietti fuori dal buio ma poi arriva il covid e tutto salta. Ma nessuno vede la condizione di tanti inoccupati che di certo non stanno lì a braccia conserte ad attendere che scenda la “manna’’ dal cielo. Precari, disoccupati, costretti a viver con mamma e papà, e non per scelta, e al danno si aggiunge anche la beffa perché ti ritrovi nel nucleo familiare dei genitori, non tutelati e non aiutati da nessun “ristoro”.

Ma,perchè,è un reato desiderare una vita propria? Ti sei sentito dire miliardi di volte che

“arriverà il lavoro, arriverà per tutti”, ovvio che lo cerchi ma ricevi solo porte chiuse o sbattute in faccia, e non c’è permesso perché ti dicono anche “se vieni dai piani bassi e nessuno ti presenta non hai speranze”. A pensarci bene è un reato discriminatorio di opportunità negate.

Oggi con il Covid 19 non hai neanche modo di andare a bussare, perché tante condizioni e opportunità vengono meno. E se già un anno è andato via e passano altri mesi non potrai più farlo per età, per stanchezza e perché non ci sono le condizioni. Chissà quanti poi, dopo il covid conserveranno il proprio lavoro? Tutto questo mentre cresce la povertà e aumenta lo sconforto. La tecnologia impazza, ma non tutti viaggiano con il suo ritmo e con i suoi tempi perchè non possono permetterselo, quindi niente pc, niente internet e niente Didattica a distanza (DAD)

Il quadro della vita con il covid è peggiorato e chi ieri non aveva nulla, se non una valigia fatta di speranze e tanta forza di volontà e coraggio, domani non avrà neanche questa.

Le accortezze vanno tenute, le regole per ridurre i contagi anche, io resto casa, va bene, per un poco, ma da casa non si vola, per quanto si possa immaginare il cielo sopra di sé non si può costruire il futuro nel buio. Per quanto si possa cercare di recuperare il tempo di vita in famiglia, prima agenzia di socializzazione, finisce che senza stimoli da fuori, questa si sgretola( anzi aumentano le violenze tra le mura domestiche, spesso taciute). La scuola, seconda agenzia di socializzazione, che prepara il passaggio in società si è sgretolata, la società non esiste quasi più e magicamente, in un colpo solo, sono state fatte fuori tutte e tre le agenzie di socializzazione.

Il sé si crea e forma tra gli altri , non ci sono io senza te, non c’è noi senza voi, crescita e confronto avvengono in una rete di rapporti sociali reali e non simulati, la rete virtuale deve incrementare non sostituire.

Non si possono vedere i nonni , e anche se i nonni di oggi hanno un vissuto meno ricco di storie di quelli di ieri, è comunque importante lo scambio fatto di incontro e scontro , tra vecchie e nuove generazioni. E’ fondamentale per la crescita di ognuno, dal punto di vista umano, sociale, psicologico.



E i bambini di oggi come cresceranno? Con la paura dell’altro, con il terrore del contatto, come spiegargli che è solo una situazione estrema che vieta il contatto? Non c’è bisogno, lo capiscono, si adattano, ma il segno resterà in quelle donne e in quegli uomini di domani

L’ingresso in società presuppone un patto, che per certi versi limita le libertà e per altri richiede rispetto , reciproco e indispensabile. Sì, allora, alle accortezze, al rispetto di regole in questa società “sociale” ma con tanto di stato di diritto. Società che tra crisi di lavoro e di valori era già diventata una giungla e domani che sarà?

La voglia di vivere e fare è tanta, perché un secondo vale una vita e un anno è una eternità. La vita è un adesso, non è un poi, in questa vita che è meno che una affaccio alla finestra e non sai neanche se domani si potrà guardare il mondo da un terrazzo. E allora “ dammi solo un minuto” (citando una canzone dei Pooh) che è una eternità .

Nessuno ha la bacchetta magica, il nemico invisibile e il suo universo sommerso da conoscere esiste, ma accanto a questo esiste la vita ed esistono le vite,ognuna con la sua emergenza e questo non si può dimenticare, nessuno è “non necessario”, nessuno è “non essenziale” .E se per riequilibrare tutto potrebbe tornare utile un ritorno al baratto che salvi il mercato, che porti nutrimento per il corpo. Come si salveranno le anime, le menti che vagano allo sbaraglio tra tanta incertezza , sconforto, e sempre più in preda al panico con la continua sensazione, o meglio convinzione, di brancolare nel buio pesto, senza intravedere un faro che illumini la strada, soprattutto se il mondo di fuori si è costretti a spiarlo, da troppo tempo, dal confino quasi eterno in un piccolo posto dove pare finire la strada e, dove, allo stato attuale viene sempre più concretamente meno la possibilità di librare le proprie ali.

Anna Terlimbacco