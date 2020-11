Richiesta legittima quella del medico, prima di tutto, e collega Filippo Mele per la sua Scanzano Jonico, commissariata dal 2019 dopo lo scioglimento per mafia del consiglio comunale, affinchè i concittadini siano informati puntualmente sulla evoluzione del contagio da virus a corona. Mele ha un blog, una pagina facebook e annota e divulga come può quanto avviene nella sua zona. Ma mancano dati ufficiali. Ci sono quelli del giorno dopo, parziali, della task force regionale riferiti ai processamenti dei tamponi del giorno prima, superati dalle dirette social dei sindaci come quelle della vicina Policoro, che ha annunciato cinque nuovi positivi e sette in ospedale ma ancora da ”caricare” come si dice in gergo. Filippo, che conosciamo dalla Prima Repubblica,che lo aveva visto alla guida del Comune jonico e corrispondente tra l’altro di varie testate, si è messo a disposizione dell’Amministrazione comunale- retta dal commissario prefettizio- per contribuire a colmare la lacuna dell’informazione. La registrazione di un intervento -appello accorato, di domenica, davanti alle porte chiuse del Municipio merita di essere ascoltata. E anche per l’appello rivolto al presidente della giunta regionale Vito Bardi e all’assessore alla Sanità Rocco Leone, affinchè l’annuncio della convenzione con la sanità privata porti ad attivare quei servizi che il ”Pubblico” ,per carenze oggettive e lacune , non riescono a garantire. E Mele, da medico di medicina generale, rivolge un invito ai concittadini a non recarsi di spontanea volontà nei laboratori privati per sottoporsi al tampone, ma di farlo solo essersi consigliati con il proprio medico di fiducia. Punto di riferimento, piaccia o no, della medicina del territorio. Filippo insiste. Battaglia giusta.

PER QUANTI VOGLIANO RIVEDERE IL FILMATO