Se non siamo alla normalità, almeno ripassiamo la storia visto che gli arabi dalle nostre parti ci sono stati come dimostrano le Rabatane di Tursi e Tricarico. E sì perchè dopo il tira e molla sull’ospedale da campo a Policoro, ma non se ne è fatto nulla, che il governo del Qatar ha donato alla Basilicata per contrastare l’epidemia da coronavirus siamo all’ipotesi da campo scout metà a ridosso dell’ospedale di Matera e metà in quello di Potenza. Grazie del dono. Ma non sappiamo ancora il quando e con quali organici gestirli, visti i limiti attuali di personale. A caval donato… E allora grazie. Le attrezzature e la tenda serviranno, comunque.



Del resto le curve e le campane dell’astronomo Franco Vespe indicano per linee generali che la situazioni si sta assestando, con appena tre casi positivi in Basilicata nel finesettimana, con aumento dei guariti e con 24 decessi. Beh se è così la ”fase 2” di riapertura graduale dovrebbe essere cosa fatta. Ma occorre restare in campana. Il campanaro Vespe è guardingo, anche perchè le temperature si sono abbassate.

” Il quadro-dice- tutto sommato è confortante per numero di decessi che sono finalmente in fase di calo. Comunque la nostra funzione Gamma ci da delle cifre preoccupanti. I decessi ormai, alla fine dell’emergenza statistica si attestano sui 29.000 perdite; mentre la nostra campana ci dice che siamo sulle 26.000 perdite. Rimangono casi di Piemonte e Lombardia le realtà maggiormente da porre al centro dell’attenzione. Il Veneto ha il trend assicurante di riduzione dell’emergenza. Le altre regioni si dispongono in modo paradigmatico secondo il modello della campana.Per oggi questo è quanto!… La domenica faticosa!” Allegro è la settimana dell’ex ponte del 25 aprile.