Ci risiamo. Ridimensionamento della foliazione e poi la soppressione delle redazioni, dopo aver verificato che i conti non sono tornati nel ritorno pubblicitario o delle vendite, nonostante l’ottimo lavoro fatto dai colleghi, Antonella Ciervo, Fabio Postiglione, Alessandra Martellotti, che hanno raccontato finora di Matera e della sua provincia. Con l’auspicio che possano continuare a farlo. Ma il Corriere del Mezzogiorno, preannuncia di voler chiudere finestra e redazione di Matera, dopo il miraggio dell’anno da capitale europea della cultura. Copione già visto e con uno stillicidio di aperture, chiusure, ridimensionamenti, riorganizzazioni, passi avanti e attese rimaste tali. A rimetterci sono una città, un territorio tornati nell’anonimato o quasi dopo il palcoscenico del 2019, il silenzio inevitabile seguito alla cerimonia di chiusura e alla sciagura della serrata da coronavirus. La chiusura di una voce, di un giornale, una tv, un sito web rappresentano un arretramento della democrazia. Ce lo sentiamo ripetere sempre e questo vale ancora di più alla vigilia del 25 aprile, con i tentativi subdoli o alla luce del sole di offuscarne memoria e significato. Ma occorre lavorare per tempo a difesa della democrazia e delle libertà di stampa e di pensiero. Riforme dell’editoria, garanzie, innovazione, tutela della professione giornalistica sono finiti nel calderone di tante figure atipiche tra grafica da diporto e anglicismi web, fuori dalle logiche dell’assistenzialismo e del fondo perduto. Finora solo parole, ma in concreto nulla o quasi. E gli editori? Non si vedono in giro programmi di rilancio, ma solo indicazioni sui deficit di bilancio. Le piccole realtà, come la Basilicata, dove la cultura di impresa ha ancora bassa consistenza e la politica ha un altrettanto basso peso contrattuale, a questo punto pagano le conseguenze delle ‘toccate e fuga’ di gruppi editoriali grandi e piccoli. E poi ci sono ancora fresche le vicende della Gazzetta del Mezzogiorno e del Quotidiano del Sud, dalle storie e fortune diverse. Non sappiamo che risposta avranno gli appelli, le sollecitazioni dell’Arcivescovo di Matera mons Giuseppe Antonio Caiazzo, del sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri e del presidente della Fondazione ”Matera-Basilicata 2019” e quelle che verranno di Ordine, Assostampa territoriali e nazionali o di parlamentari. L’editoria, piaccia o no, e le libertà democratiche sono ancora in Quarantena . Il BelPaese è in tutt’altre faccende affaccendato, ma ha ancora tanto da raccontare per quello che sarà quando e se ci sarà una ripresa. E c’è Matera che, piaccia o non piaccia, grazie anche al lavoro onesto e professionale di tanti colleghi come quelli del Corriere del Mezzogiorno di Matera hanno dimostrato che è possibile un altro Sud, un’altra Italia. Non dimentichiamolo, non dimentichiamoli.

LA LETTERA DEL SINDACO



Caro Direttore,

solo un paio di settimane fa commentavo positivamente la scelta compiuta nel 2019 dal Corriere del Mezzogiorno di aprire una finestra su Matera, una città che è diventata simbolo di un Sud che rinasce, che non si rassegna, che sconfigge l’asfissia di futuro.

Il Corriere, con lungimiranza avevo scritto, era riuscito ad interpretare il valore dell’ascesa di una comunità e di una città che ha raggiunto una riconosciuta reputazione internazionale.

Per questo motivo mi sorprende e mi rattrista la decisione da parte del Gruppo Rcs di sopprimere le pagine dedicate alla città.

Non posso non esprimerti la mia delusione per questa scelta, dal momento che sono convinto che il messaggio e il ruolo che Matera ha assunto oggi nel Mezzogiorno, non possa essere messo in discussione, sia pur nel grave momento che stiamo attraversando.

La terribile battaglia contro un nemico che sta fiaccando le resistenze di tutti, non deve concludersi con una resa senza condizioni.

Comprendo le difficoltà economiche che le aziende editoriali stanno vivendo per la contrazione del mercato pubblicitario, ma colpire in questo momento il Sud, colpire Matera, proprio nel momento in cui ci sarebbe bisogno di stimoli per la rinascita, rappresenta un arretramento sotto il profilo culturale di une delle più importanti aziende editoriali del Paese.

Ti chiedo di testimoniare la mia piena solidarietà ai redattori del tuo giornale e a rappresentare queste mie considerazioni all’editore perché possa rivedere la sua decisione, che certamente non porterà nessun beneficio né economico, né di immagine per il Corriere.

Raffaello de Ruggieri

Sindaco di Matera



LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

“La notizia di un giornale che chiude non può che essere una brutta notizia. L’annunciata riduzione delle pagine del Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia, con la conseguente chiusura delle pagine di Matera, è un grave segnale di cui avremmo volentieri fatto a meno già in tempi normali, tanto più in un tempo così difficile come quello che stiamo vivendo”. Lo afferma il presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce. “E’ proprio in questi periodi che è indispensabile avere a disposizione un robusto e plurale sistema di informazione capace di approfondire temi così delicati come quelli che stiamo affrontando ed evitando di lasciare ai social network questa pesante responsabilità.

Sono passati pochi giorni da quando, insieme al direttore, abbiamo tutti quanti celebrato un anno di vita delle pagine di Matera del Corriere del Mezzogiorno e la felice intuizione di accompagnare il nostro viaggio nell’anno da capitale europea della cultura. I risultati sono stati esaltanti, in tutte le direzioni. Chiudere questa voce autorevole su Matera significa ridurre l’attenzione su una città che ha saputo posizionarsi su livelli internazionali. E che si prepara ad affrontare un nuovo viaggio candidandosi a diventare un esempio nella gestione della produzione culturale post-covid.

Mi auguro come presidente della Fondazione Basilicata Matera 2019 e come presidente dell’Anci Basilicata che l’editore possa rivedere questa scelta anche alla luce delle risorse che le principali istituzioni nazionali e territoriali si preparano a mettere a disposizione dell’intero sistema imprenditoriale per uscire da questa fase con il minor trauma possibile”.

Al Direttore del Corriere del Mezzogiorno

Dott. Enzo D’Errico

NAPOLI

LA LETTERA DELL’ARCIVESCOVO DELLA DIOCESI DI MATERA E IRSINA

Ill.mo Signore Direttore,

apprendo con amarezza e sconcerto la notizia della probabile sospensione delle pagine del Corriere del Mezzogiorno dedicate a Matera. Se la notizia fosse vera segnerebbe un momento buio per la nostra comunità.

La libertà che sta nelle pari opportunità di accesso alle informazioni rappresenta uno dei capisaldi della nostra civiltà e non dovrebbe, per nessuna ragione, essere sacrificata.

“In un tempo in cui molti diffondono fake news, l’umiltà ti impedisce di smerciare il cibo avariato della disinformazione e ti invita ad offrire il pane buono della verità. Il giornalista umile è un giornalista libero. Libero dai condizionamenti. Libero dai pregiudizi, e per questo coraggioso. La libertà richiede coraggio”! (Papa Francesco).

Il nostro territorio ha bisogno di un giornale come il Corriere del Mezzogiorno che si identifica in questi principi etici. Togliere queste pagine significherebbe procurare una profonda ferita. Aiutiamo la nostra città a fare cultura.

In molte occasioni, in particolare nel corso dell’ultimo anno, la nostra città ha trovato spazio nelle pagine del Corriere del Mezzogiorno che ha seguito e raccontato la trasformazione della collettività, i suoi momenti più significativi, ma anche le grandi sfide che abbiamo affrontato e continuiamo a affrontare.

L’epoca che stiamo vivendo ci chiama a sforzi epocali che meritano di avere il sostegno della stampa, attraverso il racconto dei giornalisti che restano, a tutti gli effetti, i testimoni del nostro tempo.

“C’è bisogno di voi e del vostro lavoro per essere aiutati a non dimenticare tante situazioni di sofferenza, che spesso non hanno la luce dei riflettori, oppure ce l’hanno per un momento e poi tornano nel buio dell’indifferenza” (Papa Francesco).

E’ anche per questa ragione che mi appello al buon senso dell’editore del Corriere della Sera affinché questa scelta passi attraverso un ulteriore momento di riflessione e valutazione, in nome di un diritto-dovere, quello della conoscenza, che deve rimanere valore fondante del nostro Paese.

Nella speranza che ogni decisione già presa sia rivista per non mortificare il territorio materano, fortemente legato a quello pugliese e barese in particolare, vivo fiducioso l’attesa di un riscontro positivo.

Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

✠ Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo

Matera 23 aprile 2020