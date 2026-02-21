Il cordoglio per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese.

Alla comunità di Montalbano Jonico e alla famiglia del consigliere regionale Piero Marrese giunge il cordoglio e la vicinanza per la tragica scomparsa di Isabella Marrese. Da parte del presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini il qual scrive che “unitamente al Consiglio provinciale e a tutto il personale dell’Ente, esprime il più profondo cordoglio e si stringe con affetto a Piero Marrese, Consigliere regionale e già Presidente della Provincia, per il grave lutto familiare che lo ha colpito. In questo momento di profondo dolore voglio testimoniare la vicinanza dell’intera istituzione e della comunità provinciale all’amico e collega. Ci sono occasioni in cui gli impegni istituzionali passano in secondo piano lasciando spazio esclusivamente ai sentimenti e alla vicinanza umana. In questa triste circostanza, desidero far sentire a Piero e alla sua famiglia tutto il supporto e la sincera solidarietà miei personali e della comunità che rappresento. Non ci sono parole capaci di colmare un vuoto così profondo, ma resta l’abbraccio forte e affettuoso di un territorio che lo ha visto impegnarsi con dedizione e passione per tanti anni. Forza Piero, la tua comunità e i tuoi amici ti sono vicini”.

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, “esprime il proprio cordoglio al consigliere regionale Marrese per la scomparsa della cara sorella. A nome dell’intero Consiglio regionale rivolgo al collega Piero Marrese e alla sua famiglia un pensiero di vicinanza e affetto in questo momento di profondo dolore.”

L’assessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, “esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della sorella del consigliere regionale Piero Marrese. In questo momento di dolore desidero rivolgere un pensiero di sincera vicinanza al collega Piero Marrese e a tutta la sua famiglia. La perdita di una persona cara, in particolar modo di una sorella, rappresenta una ferita che tocca il cuore di tutti noi. A nome mio personale e del dipartimento che rappresento giungano al consigliere Marrese le più sentite condoglianze e un abbraccio fraterno, con la speranza che la forza degli affetti possa lenire, per quanto possibile, questo momento di estrema sofferenza”.

“Ci stringiamo con sincera partecipazione al dolore che ha colpito il consigliere regionale Piero Marrese per la scomparsa della cara sorella”, dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Basilicata, Piergiorgio Quarto che aggiunge”A nome di Fratelli d’Italia Basilicata, dei coordinamenti provinciali di Potenza e Matera, dei parlamentari lucani, degli assessori, dei consiglieri regionali e di tutti gli amministratori e dirigenti del partito, esprimo al consigliere Marrese e alla sua famiglia il più profondo e sentito cordoglio. Tutta la nostra comunità politica si unisce con rispetto e partecipazione a questo momento di grande dolore.”

“Il coordinamento regionale e tutta la comunità del Movimento 5 Stelle Basilicata esprime profondo cordoglio e vicinanza al consigliere regionale Piero Marrese per la scomparsa della cara sorella e si stringe alla sua famiglia in questo momento di grave lutto.” Arnaldo Lomuti, Alessia Araneo e Viviana Verri.

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata e Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale, Gianni Vizziello, “esprimono profondo e sincero cordoglio per la tragica scomparsa di Isabella Marrese, sorella del collega consigliere regionale Piero Marrese.

“In momenti come questi le parole non riescono a colmare un dolore così grande. Ci stringiamo con affetto a Piero e alla sua famiglia, partecipando con sincera commozione a una perdita che colpisce nel profondo e lascia un vuoto incolmabile. Alla sua famiglia giungano la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. A nome dell’intera comunità politica di Basilicata Casa Comune condividiamo questo momento di grande tristezza, con rispetto e partecipazione al grande dolore che ha colpito Piero Marrese e i suoi cari”.