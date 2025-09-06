Il cordoglio del PD di Basilicata per la scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo

Con profondo dolore il Partito Democratico di Basilicata “annuncia la scomparsa di Maria Ippolita Santomassimo, prima donna sindaco della Basilicata, eletta ad Aliano nel 1973. La sua elezione, in un’epoca in cui la politica era ancora appannaggio maschile, rappresentò una rottura storica che aprì la strada all’impegno femminile nella vita pubblica. Durante il suo mandato, Santomassimo contribuì a decisioni di grande valore simbolico, come la sepoltura di Carlo Levi ad Aliano, voluta nel 1975 insieme a Francesco Esposito, legando per sempre la memoria dello scrittore a quella comunità. Il PD Basilicata intende onorarne la memoria all’interno delle Conferenze delle Donne Democratiche, come occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella politica e per rafforzare la partecipazione femminile ai processi decisionali. Alla comunità di Aliano, alla famiglia Santomassimo e a tutte le donne impegnate in politica il cordoglio e la vicinanza del Partito Democratico di Basilicata.” ” «Con Maria Ippolita Santomassimo – dichiara il Commissario regionale del PD Basilicata, senatore Daniele Manca – scompare una figura simbolo della nostra democrazia. La sua elezione segnò un cambio di paradigma: le donne potevano e dovevano essere protagoniste della vita pubblica”.

