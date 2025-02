Il consiglio regionale approva S.C.A.C.CO, la legge su una sorta di servizio civile regionale

In una seduta del Consiglio regionale di Basilicata caratterizzata dalle numerose assenze nelle file della maggioranza e con il mantenimento del numero legale, grazie alla permanenza in aula delle minoranze, dopo aver approvato i bilanci delle aziende sanitarie (con i soli voti favorevoli della maggioranza) è stata approvata la prima proposta di legge della consiliatura denominata “Servizio di cittadinanza attiva per la cultura e la coesione sociale (S.C.A.C.CO.)“, di iniziativa dei consiglieri Lacorazza, Cifarelli, Marrese e Vizziello. Proposta su cui è confluita anche la maggiuoranza dopo aver proposto ed introdotto delle modifiche al testo originario. Hanno votato sì, i consiglieri Aliandro, Bochicchio, Casino, Chiorazzo, Cifarelli, Fanelli, Galella, Lacorazza, Leone, Marrese Morea, Picerno, Pittella, Tataranno e Vizziello, astenute invece le consigliere Verri e Araneo. “La proposta, che istituisce il servizio civile regionale e ha come primi referenti i giovani – si apprende dalla relazione – è finalizzata a favorire la nascita e il consolidarsi di comunità di cittadini desiderosi di essere parte attiva di iniziative per la cultura e per la coesione sociale. La proposta si ispira alla normativa europea e nazionale in tema di cittadinanza attiva e di tutela e gestione dei beni comuni, oltre che alle recenti normative in materia di volontariato e Terzo settore. Essa capitalizza le esperienze di attivazione e collaborazione delle comunità, esperienze che, a partire dalla candidatura e poi proclamazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 fino ad approdare a Potenza Città Italiana dei Giovani, hanno caratterizzato i percorsi di valorizzazione delle aree interne e appenniniche, delle città e dei paesi, come la candidatura di Maratea e Moliterno a Capitale Italiana della Cultura e di Tito a Città Italiana della Lettura. La proposta, infine, è pensata in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 20/2016, che persegue l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto regionale, disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i princìpi di sussidiarietà orizzontale e l’azione di Comuni, Province, Regione e Autonomie locali.” Sono intervenuti alla discussione in Aula, i consiglieri Tataranno (Lega), Morea (Azione), Araneo (M5s), Casino (Fi), Leone (FdI), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Fanelli (Lega), Cifarelli (Pd).

Queste le dichiarazioni di Piero Lacorazza (PD), Roberto Cifarelli (PD) e Piero Marrese (BD): “Il Consiglio regionale approva la legge che istituisce il servizio civile regionale. La nostra proposta è anche un passo per provare a mettere in SCACCO le marginalità e l’internità sociale”

“Nel giorno, ieri martedì 25 febbraio, della presentazione di Aliano capitale Italiana della cultura, il Consiglio regionale approva la legge che istituisce il servizio civile regionale. Il titolo della norma, S.C.A.C.CO, rivela i contenuti che valorizzano e premiano i giovani, a partire da 14 anni, che si impegnano per un Servizio di Cittadinanza Attiva per la Cultura e la COesione sociale. Dedicare il tempo per la comunità, in particolare con l’affiancamento di enti e associazioni del terzo settore – proseguono i Consiglieri regionali – consente di ottenere una ‘card’ da investire in formazione (es. mini erasmus) o in prodotti culturali o agevolazioni di varia natura”. “In collaborazione con la maggioranza e accogliendo indicazioni che hanno emendato l’impianto normativo – evidenziano Lacorazza, Cifarelli e Marrese – si è aperta la possibilità di ‘tutoraggio’ anche alle imprese non iscritte al RUNTS e al riconoscimento di una indennità di merito come accade per il Servizio Civile Regionale. Gli indirizzi saranno definiti nel Piano Triennale che sarà proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio; a seguito del quale il piano annuale definirà i criteri per l’avviso pubblico”. “Inizia un percorso che non sarà immediato – sottolineano gli esponenti di Pd e Bd – come tutte le riforme strutturali, e potrà essere oggetto eventualmente di miglioramenti ed aggiustamenti e, tuttavia, con confronto aperto e arricchito da audizioni e proposte in IV commissione ha portato il Consiglio a compiere un passo importante”. “Il nostro pensiero – concludono Lacorazza, Cifarelli e Marrese – si rivolge non solo alle studentesse e agli studenti ma in particolare ai cosiddetti Neet (giovani che non studiano e non ricercano lavoro) che in alcune aree interne arrivano a sfiorare circa il 25%. Circa un giovane su quattro rischia di più di consolidare la condizione di marginalità con esiti talvolta imprevedibili o drammatici. Ecco la nostra proposta è anche un passo per provare a mettere in SCACCO le marginalità e l’internità sociale”.

I Capigruppo della maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale (FdI, Azione, Lega, FI, Ol) su Legge S.C.A.C.CO in una nota congiunta dichiarano:

“La nuova legge sul Servizio Civile Regionale S.C.A.C.CO. è stata approvata con il fondamentale contributo delle forze di maggioranza, che hanno reso il provvedimento un vero strumento di crescita per i giovani lucani, di sviluppo economico e di rafforzamento della legalità nei territori”. “Abbiamo migliorato una proposta inizialmente limitata alla sola cittadinanza attiva, introducendo misure concrete che la collegano al mondo del lavoro, alla sicurezza urbana e alla trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche”, dichiarano i capigruppo di maggioranza. “Non un semplice elenco di buone intenzioni, ma una legge che risponde ai reali bisogni della Basilicata”. Diversi i punti sui quali la maggioranza ha ritenuto opportuno intervenire, con l’obiettivo di migliorare una PdL accolta con favore da entrambi gli schieramenti. Nella versione originale, la cittadinanza attiva era vista solo in chiave di volontariato. Con il contributo della maggioranza, è stato introdotto un collegamento con il mondo produttivo, prevedendo crediti d’imposta per le imprese che assumono giovani dopo il Servizio Civile. Questo consentirà di garantire maggiore occupabilità per i giovani, con esperienze utili per il mercato del lavoro, il coinvolgimento attivo delle imprese, che diventano partner del progetto e dunque un maggiore sviluppo economico locale, integrando cultura, turismo e imprenditoria. Maggiore attenzione al territorio anche dal punto di vista della legalità e della sicurezza: la proposta iniziale trascurava infatti la sicurezza e il contrasto al degrado urbano. Sono stati dunque aggiunti nuovi ambiti di impiego per il Servizio Civile, con un focus sulla prevenzione del degrado urbano e tutela del patrimonio pubblico, l’educazione alla legalità nelle scuole e la sensibilizzazione civica. Più sicurezza dunque nelle città e nei piccoli centri urbani, con una comunità più coinvolta e responsabilizzata nella gestione del territorio. Un altro punto debole della proposta iniziale era la mancanza di meccanismi di controllo. Per questo è stato istituito un Osservatorio indipendente, per la verifica dell’attuazione della norma. È una legge che guarda al futuro della Basilicata, valorizzando meritocrazia, efficienza e lo sviluppo delle comunità. “La Legge presenta ora un impianto completo, frutto anche di un lavoro certosino fatto nelle Commissioni Consiliari Permanenti. Grazie a queste modifiche, i lucani e le lucane che sceglieranno di partecipare al Servizio Civile potranno non solo contribuire alla propria comunità, ma anche acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e ottenere reali opportunità di inserimento professionale – concludono i capigruppo -. È un modello vincente che coniuga coesione sociale, crescita economica e rigore amministrativo”.