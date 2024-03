Il Consiglio Provinciale di Potenza approva il Bilancio di previsione 2024 2026

“Il Consiglio Provinciale di Potenza, convocato dal suo Presidente, Christian Giordano, -si legge in una nota- ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 con il quale si prende atto della intervenuta riorganizzazione degli uffici, degli interventi corposi previsti nei settori della viabilità e dell’edilizia scolastica, della ottimizzazione della spesa che ha portato e porterà anche a nuove assunzioni. A favore hanno votato gli 8 Consiglieri di maggioranza del Csx presenti e l’astensione di 3 Consiglieri del Cdx. Nella riunione di ieri, si era proceduto all’esame ed all’approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio, l’approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbliche 2024/2026 ed infine l’adozione del Bilancio di previsione 2024/2026 con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. Nella riunione di oggi, invece, si è proceduto, come detto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026, alla designazione dei componenti effettivi e supplenti di Commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali (voto unanime) ed all’esame di alcune mozioni.

La prima “contro il deposito unico di scorie radioattive in Basilicata” (voto favorevole all’unanimità), la seconda “per la premialità nelle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici per le imprese che prevedono incrementi salariali” (8 voti del Csx favorevoli e 3 astensioni dei consiglieri di Cdx) ed infine una mozione “a sostegno del mondo agricolo” approvata all’unanimità.

Infine il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, in favore della Società Cooperativa Interimpianti.”

