Il Consiglio Comunale di Venosa: quella cittadinanza onoraria a Mussolini non s’ha da cancellare!

Alla vigilia dell’assassinio di Giacomo Matteotti, in quel 1924, il Comune di Venosa (Pz) deliberò la concesione della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Un po imbarazzante che una tale onorificenza sia rimasta in essere sino ai giorni nostri. Dopo tutto quel pò pò di roba che è intervenuta da allora sino al disastro a cui ha portato il Paese, la Resistenza, la Repubblica, la Costituzione antifascista. Ma tant’è. Non solo, ma sembra essere destinata a rimanere ancora a futura imperitura memoria. Essere concittadini di quella macchietta che fu il Duce non sembra imbarazzare più distante. Anzi, è stato il Consiglio comunale che ha respinto proprio in queste ore una mozione presentata dalla consigliera di opposizione, ex sindaca sino al 2024, Marianna Iovanni che ne chiedeva la revoca. Lo si legge in una nota diffusa dallo Spi Cgil e dalla Camera del lavoro Cgil di Venosa, per l’appunto. “Nella seduta del 18 giugno, -è scritto- il Consiglio Comunale di Venosa ha respinto la mozione presentata dalla consigliera Marianna Iovanni per revocare la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini nel 1924, pochi giorni prima dell’assassinio di Giacomo Matteotti. Per lo Spi Cgil e la Camera del lavoro Cgil di Venosa “è stata un’occasione persa perché approvare quella mozione avrebbe avuto un valore altamente simbolico al fine di esprimere un giudizio negativo su uno dei periodi più bui della nostra storia e prendere le distanze dal personaggio che ne fu l’artefice ed il protagonista principale, soffocando tutte le libertà, macchiandosi di crimini orrendi in Italia e nelle colonie, alleandosi con i nazisti e portando il nostro Paese nell’abisso della guerra”. Per lo Spi Cgil e la Cgil di Venosa “sarebbe stata l’occasione per difendere i valori democratici e di libertà che spinsero tante donne e tanti uomini a combattere contro la dittatura, sacrificando spesso la propria vita, sia nel corso del ventennio che dopo l’8 settembre del 1943, durante la Resistenza e nella lotta di Liberazione dal nazifascismo. Non è certo un onore – afferma il sindacato – essere considerati ancora oggi, dopo più di cent’anni, concittadini di Benito Mussolini. Bisogna contrastare con decisione ogni tentativo di rivalutare esperienze storiche ormai definitivamente archiviate e la riproposizione di valori inneggianti al fascismo che sono ripudiati dalla nostra Costituzione, sulla quale da circa 80 anni si fonda la Repubblica italiana”. (NB. Immagine di copertina generata con AI)

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