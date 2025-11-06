giovedì, 6 Novembre , 2025
Cronaca

Il Consigliere di FI: Una proposta per far crescere il cinema lucano in Basilicata

Anna Giammetta
Di Anna Giammetta

“Nella giornata odierna, in IV Commissione consiliare, ho presentato la proposta di legge per la regolamentazione e la promozione del settore cinematografico e delle attività audiovisive in Basilicata. Alla discussione hanno preso parte rappresentanti e operatori del settore, espressione del vivace panorama culturale e produttivo lucano, i quali hanno condiviso la necessità di dotare la Regione di un quadro normativo organico, moderno e funzionale alla crescita del comparto”. Lo dichiara il Consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, che aggiunge:

“La proposta di legge mira a valorizzare e sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva, favorendo la formazione professionale, l’attrazione di investimenti e la promozione del territorio lucano come set naturale per produzioni nazionali e internazionali.”

“Particolare attenzione – prosegue Picerno – è stata riservata al rafforzamento del ruolo della Lucana Film Commission, che con questa legge potrà disporre di strumenti più efficaci per la programmazione, il sostegno alle produzioni e la promozione delle opere realizzate in Basilicata. Il cinema e l’audiovisivo rappresentano un motore culturale ed economico straordinario per la Basilicata”.

“Con questo strumento legislativo – conclude Picerno – intendiamo mettere ordine, dare stabilità e prospettiva a un settore che negli ultimi anni ha contribuito in modo significativo alla promozione della nostra Regione in Italia e all’estero. Rafforzare la Film Commission significa investire nel talento, nelle professionalità e nella capacità della Basilicata di attrarre nuove opportunità di sviluppo.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell'Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.
