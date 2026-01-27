Il consigliere comunale di Tursi, Giuseppe Cristiano aderisce a Basilicata Casa Comune

Basilicata Casa Comune, con una nota, annuncia l’ingresso di Giuseppe Cristiano, consigliere comunale di Tursi e candidato sindaco della lista MuoViamo Tursi, nel movimento. “L’ingresso di Giuseppe Cristiano – dichiara il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo – si inserisce in un percorso continuo di apertura e di radicamento territoriale che Basilicata Casa Comune sta portando avanti in tutta la regione. Continuiamo a costruire una comunità politica coinvolgendo persone serie, competenti e animate da una passione autentica per il bene comune, proprio come Peppe. La nascita di BCC a Tursi rappresenta un segnale concreto di crescita e di presenza istituzionale nei territori”. “Nelle prossime settimane – aggiunge Chiorazzo – saremo a Tursi per un’iniziativa pubblica aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di costituire il coordinamento cittadino e far conoscere ai tursitani la nostra idea di partecipazione alla vita politica e le azioni che Basilicata Casa Comune sta promuovendo per lo sviluppo delle comunità locali. Crediamo in una politica che nasce dall’ascolto e si costruisce insieme ai territori”. “È fondamentale riprendere e rafforzare la presenza politica – sottolinea – il Capogruppo di BCC in Consiglio regionale, Gianni Vizziello – nelle aree che maggiormente soffrono la perifericità, come Tursi. Costruire una presenza organizzata significa dare voce alle comunità locali e contrastare marginalità e spopolamento attraverso partecipazione, proposte e visione”. “Aderisco con un gruppo di amici a Basilicata Casa Comune – dichiara Giuseppe Cristiano – con la volontà di impegnarmi ancora di più per la crescita della mia comunità. Vogliamo costruire progetti che guardino alla collettività e al bene comune, mettendo al centro i bisogni delle persone e non i destini personali. Il coordinamento cittadino di BCC sarà uno strumento di lavoro, ascolto e proposta per Tursi”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.