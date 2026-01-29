Il Conservatorio di Musica di Matera accoglie Ivano Iai

Nella giornata del 28 gennaio, il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera ha ricevuto la gradita visita dell’Avv. Ivano Iai, Presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani, in un incontro che ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi strategici della formazione musicale superiore, del ruolo sociale delle istituzioni AFAM e delle prospettive di sviluppo del sistema dei Conservatori nel contesto nazionale ed europeo.

Accolto da una delegazione composta dal Direttore del Conservatorio, M° Carmine Antonio Catenazzo, dalla Vicedirettrice, M° Grazia Giusto, dal Direttore Amministrativo, dott. Costantino De Finis, e dal referente dei Dottorati e della Terza Missione, M° Giuseppe Salatino, il Presidente Iai ha visitato gli spazi dell’Istituto, rimanendo particolarmente colpito dalla bellezza storica e architettonica dei luoghi, nonché dal clima di vitalità culturale che caratterizza il Conservatorio materano.

«Sono felicissimo di visitare questo Conservatorio così prestigioso e storico – ha dichiarato Ivano Iai – che restituisce in modo evidente l’idea originaria con cui sono nati i Conservatori: non solo presìdi di cultura e di arte, ma autentici luoghi di inclusione. Matera incarna pienamente questo spirito, l’abbraccio verso l’ospite, l’apertura all’altro».

Riflettendo sul futuro delle istituzioni AFAM, Iai ha sottolineato come «il lavoro della Conferenza dei Presidenti sia orientato a rappresentare presso il Ministero dell’Università e della Ricerca le esigenze concrete dei Conservatori, tutte profondamente legate ai bisogni degli studenti, veri protagonisti e motore di rinnovamento delle nostre istituzioni».

Al centro del confronto anche i temi dell’innovazione e dell’integrazione tra saperi. «Creatività, arte, scienza, impresa e inclusività – ha affermato il Direttore Carmine Catenazzo – sono stati i cardini dell’incontro, in un’ottica di dialogo sinergico tra sapere scientifico e sapere artistico, intesi come leve fondamentali per l’innovazione e lo sviluppo culturale del Paese».

Una visione condivisa anche dal Presidente del Conservatorio, Michele Niglio, che ha rimarcato il valore strategico del dialogo istituzionale: «L’interlocuzione diretta con il Governo e con il Ministero, attraverso la figura della Senatrice Gallone, rafforza il nostro impegno a lavorare affinché Matera, per la sua vocazione storica e culturale, diventi il fulcro dell’economia culturale del Mezzogiorno e il Conservatorio diventi sempre più un centro propulsore di nuovi progetti di formazione culturale di alto livello”.

La visita del Presidente Ivano Iai si inserisce dunque in un percorso di rafforzamento del ruolo del Conservatorio di Matera come laboratorio di idee, formazione avanzata e progettualità condivisa, capace di coniugare tradizione, inclusione e innovazione, in dialogo costante con le istituzioni e con il territorio.