Il Conservatorio di Matera protagonista all’Expo di Osaka 2025

Nel cuore del Giappone, la musica italiana ha portato con sé il respiro autentico della Basilicata. Nei giorni 26 e 27 agosto, sul palco del Padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025, il “belcanto” ha parlato lucano grazie a due giovani talenti: il soprano Angela Scarano, laureanda del Conservatorio “Egidio Romualdo Duni” di Matera, e il pianista Pierluigi Labraca, studente del Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza.
Davanti a un pubblico internazionale, le loro esibizioni hanno intrecciato tradizione e contemporaneità, offrendo un’immagine viva e qualificata della nostra regione. «Sono emozionata – ha detto la giovane cantante lucana – e grata alla vita. Senza grandi sacrifici, i sogni non possono avverarsi».
Un risultato che è frutto anche del lavoro didattico svolto dai docenti Vincenzo Dimatteo (canto), Giuseppe Ciaramella (repertorio vocale) e Antonio Smaldone (pianoforte) e della costante collaborazione tra i Conservatori di Matera e Potenza.
«Questo appuntamento a Osaka, in un contesto internazionale cosi prestigioso nel quale la nostra Basilicata ha proposto le sue eccellenze del territorio, del turismo, dell’economia e della cultura – ha commentato Carmine Antonio Catenazzo, direttore del Conservatorio di Matera – ha dimostrato come l’impegno e la qualità della nostra formazione musicale rappresentino un punto di forza che offre prospettive di grande suggestione per i nostri studenti. Angela Scarano ha rappresentato non solo il Conservatorio “Duni”, ma anche la cultura e il talento della Basilicata, contribuendo a rafforzare il legame tra la nostra terra e il mondo».
Il Conservatorio di Matera ha partecipato alla missione organizzata dalla Regione Basilicata all’Expo Osaka 2025 tra il 25 e il 28 agosto 2025, presentando le proprie eccellenze in settori quali agricoltura, turismo, cultura, innovazione e bioeconomia, per promuovere il territorio lucano, attrarre investitori e creare opportunità di internazionalizzazione per le imprese locali, attraverso incontri strategici e la valorizzazione delle risorse e delle produzioni tipiche della regione.

