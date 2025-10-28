Il Conservatorio di Matera protagonista al meeting nazionale “AFAM Futura” di Padova

Il Conservatorio di Musica “Egidio Romualdo Duni” di Matera ha partecipato nei giorni scorsi all’importante appuntamento nazionale “AFAM Futura – What a Wonderful World”, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e ospitato presso il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova.

L’evento, che ha visto la presenza del Ministro Anna Maria Bernini, della Sen. Maria Alessandra Gallone, consigliera del MUR, e di numerosi rappresentanti delle istituzioni artistiche, musicali e universitarie italiane, ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per il futuro dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Creatività, arte, scienza, impresa e inclusività sono stati i temi cardine del dibattito, in un’ottica di dialogo sinergico tra sapere scientifico e sapere artistico come leve dell’innovazione e dello sviluppo culturale del Paese.

A rappresentare il Conservatorio di Matera è stato il Presidente Michele Niglio, che ha preso parte ai lavori della Conferenza nazionale dei Presidenti dei Conservatori d’Italia, svoltasi alla vigilia dell’incontro padovano, e alle successive sessioni di AFAM Futura.

Nel corso dell’evento, il Presidente Niglio ha avuto modo di approfondire un proficuo dialogo istituzionale con la Sen. Maria Alessandra Gallone, volto a delineare nuove linee di sviluppo progettuale che vedono Matera come baricentro di innovativi orizzonti creativi e formativi nel panorama nazionale AFAM.

“La partecipazione del Conservatorio di Matera a un evento così rilevante – ha dichiarato il Presidente Michele Niglio – testimonia la nostra volontà di essere parte attiva nel processo di rinnovamento del sistema AFAM. L’interlocuzione diretta con la Senatrice Gallone, nell’ambito di un dialogo costruttivo con il Ministero, rafforza il nostro impegno a lavorare perché Matera diventi un centro propulsore di nuovi progetti di formazione culturale di alto livello, capaci di ampliare l’offerta formativa nazionale e di proiettare la città in una dimensione sempre più europea e internazionale. La nostra è una realtà che nasce e cresce dentro un territorio naturalmente vocato alla cultura, alla creatività e all’innovazione: Matera può e deve essere il fulcro dell’economia culturale del Mezzogiorno, e il Conservatorio Duni intende assumere un ruolo protagonista in questo processo.”

L’iniziativa AFAM Futura ha segnato il primo grande appuntamento di una stagione di riforme e rinnovamento per il sistema dell’alta formazione artistica italiana.

Come ha ricordato il Ministro Bernini, “le AFAM non sono una nicchia, ma una frontiera dell’alta formazione, partner essenziali dell’ecosistema accademico del Paese. Arte e scienza sono due linguaggi dello stesso alfabeto: quello della conoscenza.” Il Conservatorio di Matera si inserisce pienamente in questa prospettiva, confermando la propria vocazione internazionale e la volontà di promuovere progetti di ricerca, formazione e produzione artistica capaci di valorizzare la centralità della musica e delle arti come strumenti di crescita civile, economica e culturale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.