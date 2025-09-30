Il Comune di Ruoti presenta il progetto “Ruoti in bicicletta”

” Il Sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca e l’Amministrazione Comunale -con una nota comunicano di essere “lieti di presentare alla cittadinanza il progetto “Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Bici in Comune” promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 2 ottobre alle ore 10.00 presso il Centro di Aggregazione in Contrada Faggeta, alla presenza di Matteo Trombetta, Coordinatore Regionale Sport e Salute Basilicata, e Gianna Cirillo, Responsabile del progetto.

Il Comune di Ruoti, appartenente al Cluster 1 (Comuni fino a 5.000 abitanti), è risultato tra i 201 beneficiari diretti del finanziamento nazionale, ottenendo un contributo di 50.000 euro con un cofinanziamento comunale di 11.000 euro. L’iniziativa, sostenuta dal Dipartimento per lo Sport, da Sport e Salute e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ha visto la partecipazione di oltre 470 Comuni in tutta Italia.

Il progetto prevede la realizzazione di una corsia ciclabile innovativa che collegherà Contrada Spinosa alla rete ciclabile già esistente, creando un sistema integrato di mobilità sostenibile che attraverserà i principali punti di interesse del territorio ruotese. Gli interventi previsti includono la realizzazione della nuova corsia ciclabile di collegamento, l’installazione di rastrelliere per biciclette in punti strategici, la creazione di stazioni di ricarica per e-bike, l’avvio di un servizio di bike sharing per cittadini e turisti, il posizionamento di pannelli informativi lungo il percorso e lo sviluppo di un’App dedicata per una fruizione moderna e interattiva.

Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità: l’intero progetto è pensato in un’ottica inclusiva, con soluzioni che garantiranno la fruizione anche da parte di persone con disabilità, prevedendo segnaletica inclusiva e percorsi sicuri per tutti.

Oltre alle infrastrutture, il progetto comprende un ricco programma di attività educative ed eventi rivolti alla cittadinanza per promuovere la cultura della mobilità sostenibile e del rispetto ambientale. Saranno organizzate iniziative nelle scuole, passeggiate guidate in bicicletta e momenti di sensibilizzazione aperti a tutta la comunità.

Il nuovo percorso cicloturistico si integrerà nel contesto paesaggistico e storico di Ruoti, collegando il centro storico e i suoi monumenti, i luoghi di aggregazione sociale, gli spazi culturali e ricreativi e i percorsi naturalistici e le aree verdi.

A dimostrazione del continuo impegno dell’Amministrazione per una mobilità integrata e sostenibile, si segnala che a breve sarà completata la pista ciclopedonale in Contrada Marana, un punto strategico che, negli ultimi anni, ha visto una vera e propria trasformazione. Quella che un tempo era solo una zona di passaggio, oggi si sta affermando come un punto di riferimento per le attività ludico-sportive del territorio, contribuendo a valorizzare l’ingresso del paese e a restituire alla comunità uno spazio riqualificato, fruibile e accogliente.”

“Questo finanziamento rappresenta un importante riconoscimento per la nostra comunità e per la visione di sviluppo sostenibile che stiamo portando avanti“, dichiara il Sindaco Franco Gentilesca. “Il progetto ‘Ruoti in Bicicletta’ non è solo un’infrastruttura, ma uno strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere il turismo sostenibile e valorizzare le bellezze del nostro territorio. Desidero inoltre ringraziare l’Ufficio Tecnico per il prezioso lavoro svolto nella progettazione e nella gestione delle pratiche, l’Assessore allo Sport Maria Troiano e il Consigliere Damiano, con delega allo Sport, per l’impegno e la collaborazione dimostrati in tutte le fasi del progetto.”

Il Sindaco Franco Gentilesca conclude: “Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi alla conferenza stampa per conoscere nel dettaglio questo importante progetto che porterà benefici concreti alla nostra comunità e al nostro territorio. Insieme potremo costruire una Ruoti più sostenibile e moderna.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.