Il Comune di Pisticci, lunedì, si illumina di blù per i diritti dei bambini ed adolescenti

Palazzo Giannantonio, sede del Municipio di Pisticci, e la sede della Delegazione comunale a Marconia si illumineranno di blu -lunedì 20 novembre, dalle 17,30- in occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia che celebra il 34° anniversario della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989. “Il Comune di Pisticci ha -infatti, come si legge in una nota- aderito all’iniziativa Go Blue lanciata da Unicef Italia e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).” Nell’occasione “Ogni anno tutti gli enti locali sono invitati a illuminare di blu un monumento o un edificio come gesto simbolico, per ribadire l’importanza di garantire e attuare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente. L’iniziativa Go Blue ha l’obiettivo di sensibilizzare sui diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, e rinnovare l’impegno delle Amministrazioni comunali verso l’adozione di politiche che garantiscano la piena attuazione della Convenzione ONU.”

