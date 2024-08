Il Comune di Paterno istituisce la “De.Co”

“De.Co” sta per Denominazione Comunale e il Comune di Paterno nell’ultima seduta di consiglio Comunale ha approvato la proposta di regolamento per la sua attribuzione attribuzione.

Come si legge in una nota, infatti, “durante l’ultima seduta del Consiglio comunale è stata approvata, all’unanimità, la proposta riguardante il Regolamento per l’attribuzione della Denominazione Comunale d’origine (“De.Co.”) e per la tenuta del Registro con il quale il Comune di Paterno intende favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali, quale strumento di promozione del territorio, della comunità e dei prodotti tradizionali locali.

Con prodotto tradizionale locale si fa riferimento al prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di altri prodotti, ottenuto secondo procedure e tecniche che si sono rinsaldate nel tempo e che presenta caratteristiche tipiche tali da determinarne l’originalità e la riconducibilità al contesto territoriale locale.

Il Registro “De.Co.” è un catalogo pubblico tenuto e aggiornato dal Comune in cui saranno registrati i prodotti tradizionali locali che avranno ottenuto il riconoscimento della denominazione comunale d’origine “De.Co.”. Nel Registro saranno annotate le imprese nonché le Associazioni che avranno ottenuto il diritto di utilizzare l’attestazione De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione.

‘L’iscrizione nel registro “De.Co.” – spiega il Sindaco Tania Gioia – potrà essere disposta anche per diverse categorie di prodotti tradizionali locali, quali, ad esempio carni, formaggi e, soprattutto, piatti tipici. Tutti i prodotti iscritti dovranno essere realizzati nell’ambito del territorio comunale e legati alla storia e alla cultura locali. Potranno essere iscritte nel Registro anche le specialità ottenute con gli ingredienti tipici locali e secondo la tradizione locale’.

‘L’istituzione della Denominazione Comunale – conclude il Sindaco Gioia – vuole rappresentare un riconoscimento ufficiale che il Comune di Paterno riserverà a determinati prodotti tradizionali locali come patrimonio culturale tipico del territorio’.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.