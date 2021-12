“Il Comune di Grottole è stato condannato per condotta antisindacale dalla sezione lavoro del Tribunale di Matera, per non aver adempiuto agli obblighi di informazione sindacale mediante confronto, derivanti dalle norme di legge e contrattuali, in relazione ai criteri e alle conseguenti misure attuative riguardanti la mobilità del personale, contenute nella delibera di G.M. n. 28 del 05.03.2021 e aveva ordinato al detto Comune di Grottole la cessazione immediata del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, mediante la revoca delle disposizioni di servizio attuative della predetta delibera.”

E’ quando si legge in una nota a firma di Vito Maragno – Coordinatore prov.le Funzioni Locali della FP CGIL di Matera.

“La FP CGIL di Matera -prosegue il comunicato- vede così riconosciute le proprie ragioni in merito, che solo Comune di Grottole non aveva voluto vedere, ponendo in essere un temerario comportamento in materia di relazioni sindacali.

Inoltre, il Comune di Grottole è stato condannato a pagare le spese legali in favore della FP CGIL per un ammontare di 7.000,00 euro. Lo farà con i soldi dei cittadini di Grottole, già utilizzati per pagare l’avvocato che ha assistito il Comune nelle cause.

Pertanto, tutta la cittadinanza dovrà riflettere su come gli amministratori del Comune di Grottole utilizzano i soldi della collettività, raccolti anche con il sacrificio dei tanti cittadini che versano le tasse locali.

Ci aspettiamo adesso che il Comune di Grottole, dia immediato seguito all’ordine giudiziale, con la cessazione immediata della condotta antisindacale e la rimozione delle disposizioni di servizio attuative della predetta delibera n. 28/21.”