Il Comune di Ginosa ha partecipato al summit in Normandia per l’anno europeo dei Normanni

C’è un filo che lega Ginosa e il suo simbolo, il Castello Normanno, che oltrepassa l’Italia e arriva fino in Normandia, in Francia, precisamente a Caen, conosciuta come la Città di Guglielmo il Conquistatore. Presso l’Abbaye aux Dames, abbazia fondata agli inizi dell’XI secolo proprio dal condottiero normanno, si è svolto un summit ospitato dalla Regione Normandia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Paesi, Regioni, Comuni e istituzioni culturali e accademiche legate alla storia medievale della Normandia. Obiettivo comune: programmare le commemorazioni, nel 2027, dell’Anno europeo dei Normanni, nonchè del millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore. Agli incontri svoltisi il 30 e 31 ottobre 2024, ha partecipato il Sindaco di Ginosa, Vito Parisi. “Il Comune di Ginosa non poteva mancare a un appuntamento così importante per il nostro territorio, dove i normanni hanno lasciato un’impronta significativa. – spiega Parisi -Siamo fieri di far parte della delegazione italiana che si occupa dei preparativi di questa ricorrenza attraverso scambi, momenti di collaborazione, approfondimenti e workshop dedicati alla storia comune che lega le numerose realtà coinvolte, abbiamo tracciato un percorso per quelle che saranno le celebrazioni di carattere internazionale che avranno inizio nel 2027. Intendiamo coinvolgere le scuole, le università con iniziative di carattere divulgativo che vanno dall’arte alla cucina, oltre agli operatori turistici da ogni parte d’Europa. Ginosa ha e avrà un ruolo importante. Il Castello Normanno sta vivendo una fase di rinascita grazie al Cantiere-Evento che sta permettendo alla comunità di riscoprire questo edificio storico durante le sue fasi di restauro. Questa è la nostra storia, condivisa con altri Paesi, altre comunità e realtà. Ora facciamo rete e riscopriamola. Ringrazio il Presidente del Consiglio regionale della Normandia Hervè Morin, la Consigliera del Commercio Estero in Francia Florence Di Taranto, la storica dell’arte Francesca Marocchino, gli organizzatori, i rappresentanti istituzionali e i partecipanti.”

“