Il Comune di Ginosa avvia il confronto con ordini professionali e operatori economici sul Piano Casa

“Si è tenuto giovedì 8 maggio presso la Sala della Giunta del Comune di Ginosa un incontro tecnico-istituzionale promosso dall’Amministrazione comunale per avviare il percorso di attuazione della Legge Regionale n. 36/2023 sul Piano Casa.” Lo si apprende da una nota dell’amministrazione cittadina in cui si legge che “All’incontro hanno partecipato rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria e delle istituzioni locali:

-Giuseppe Leogrande, Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto

-Davide Bonora per l’Ordine dei Geologi della Puglia,

-Arch. Tony Gallitelli e Arch. Rosa Giacomobello, Responsabili di Settore del Comune di Ginosa

– Arch. Ivan Risimini, per il Comune di Ginosa

– Vito Parisi, Sindaco di Ginosa

– Rappresentanti di ANCE Taranto, associazione di riferimento per il settore delle costruzioni

Durante il confronto, è stata condivisa la bozza della proposta di delibera consiliare che definirà ambiti, criteri e premialità applicabili sul territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Rete delle Professioni Tecniche Ionica, coordinata dall’Ing. Gigi De Filippis, per la disponibilità e la collaborazione offerta.”L’obiettivo è intervenire nelle aree urbane caratterizzate da bassa qualità edilizia – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – promuovendo interventi di demolizione e ricostruzione, e in alcuni casi di delocalizzazione, per favorire la rigenerazione urbana. In questi mesi, l’Ufficio Urbanistica ha commissionato uno studio approfondito sull’intero territorio comunale, per analizzare la densità edilizia e la dotazione di standard urbanistici. Questo lavoro, che riteniamo un vero atto di pianificazione, rappresenta un’occasione concreta per elevare la qualità edilizia e architettonica della nostra città”. Per proseguire nel percorso di confronto e trasparenza, è stato fissato un incontro pubblico rivolto a professionisti, imprese e operatori del settore edilizio: Lunedì 19 maggio 2025 – Ore 16:00 –Sala Consiliare – Municipio di Ginosa. Durante l’incontro saranno illustrati:

• gli ambiti interessati da premialità volumetriche,

• le condizioni e opportunità per la delocalizzazione,

• le modalità di presentazione delle istanze previste dalla normativa regionale. L’Amministrazione comunale invita tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, costruzione e trasformazione del territorio a partecipare attivamente, per costruire insieme una strategia urbanistica condivisa, sostenibile e di qualità.”