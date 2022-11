Il Comune di Craco insieme a Rabite Bus per La Settimana Della Riduzione Dei Rifiuti

Singolare iniziativa promossa e realizzata tra il Comune di Craco e l’Azienda di trasporti Rabite Bus di Tursi che in occasione della settimana europea della riduzione dei rifiuti, hanno trascorso una giornata di sensibilizzazione a bordo dei bus della Rabite dove è stato distribuiti il gioco “Corsa alla riduzione dei rifiuti”.

La macchine narranti di Rabite Bus hanno ospitato, infatti, i ragazzi dell’Istituto

comprensivo di Craco che divertendosi hanno meglio compreso l’importanza del

riciclo.

Un modo diverso per spiegare l’importanza del riciclo e della riduzione dei rifiuti ai nostri ragazzi. Ed è stato un grande successo.

“Sono contenta che la manifestazione sia stata capita e ben interpretata dai ragazzi del comprensivo di Craco, che hanno dimostrato grande attenzione verso un tema importante come quello della riduzione dei rifiuti. Cerchiamo

attraverso il nostro lavoro -dichiara Carmela Rabite- di dare il nostro

contributo mettendo a disposizione le nostre risorse per sensibilizzare su temi

così importanti. Sono anni che partecipiamo alla settimana europea della

riduzione dei rifiuti e ci piace vedere come attraverso il nostro gioco i

ragazzi imparano divertendosi.”

“Siamo felici come comune – ha detto il sindaco di Craco Vincenzo Lacopeta- di

aver preso parte all’iniziativa che si inserisce nelle attività che il comune

ha messo in campo per sensibilizzare quanto più possibile i cittadini verso la

problematica ambientale e una gestione sostenibile dei rifiuti. Ringrazio la

scuola per aver aderito all’iniziativa perché educare al rispetto dell’ambiente

vuol dire avere in futuro una generazione attenta e preparata a sfide sempre

più difficili.”