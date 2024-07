Il Comune di Bernalda diffida l’Anas a concludere celermente i lavori sulla Basentana

“Sono ormai evidenti a tutti, i gravi disagi che la situazione della SS 407 Basentana, nel territorio di Bernalda, sta creando ai tantissimi fruitori che ogni giorno percorrono l’importante arteria lucana. I prolungati tempi dei lavori di ammodernamento del tratto, gestiti dall’Anas, hanno portato l’Amministrazione di Bernalda, ad inviare all’Anas e alla Ditta esecutrice dei lavori una diffida affinché si possa procedere piu’ celermente possibile verso la conclusione dei lavori del tratto bernaldese.” E’ quanto si apprende da una nota che così prosegue: “L’incendio di qualche giorno fa su entrambi i lati della, importante e trafficata arteria,- si legge nella diffida dell’Amministrazione a firma del sindaco facente funzione, Francesca Matarazzo, – ha riproposto ed evidenziato, qualora ce ne fosse davvero bisogno, tutti i gravissimi disagi e rischi, che la situazione catastrofica in cui versa il tratto di Basentana ricadente in territorio bernaldese, determina. Code interminabili, difficoltà per i mezzi di soccorso, ecc. ecc. ecc.

Con l’intensificazione del traffico verso il mare la situazione rischia ogni giorno di diventare sempre piu’ grave. Troppi i cantieri, che ormai interessano l’intera area da Bernalda a Metaponto, delimitati già da tantissimo tempo e con scarse attività lavorative. Questi, sono diventati un pericolo inaccettabile per il livello di traffico, anche pesante, che l’arteria registra. Uno slalom continuo tra spartitraffico riposizionati in vario modo, segnaletica con riduzione a una corsia, e brevissimi tratti a due corsie, creano rallentamenti nel migliore dei casi, ma soprattutto gravissimo pericolo.

“Tutto ciò – continua il documento – si va ad aggiungere al problema della assenza di una viabilità di servizio e di soccorso, di adeguate complanari e di svincoli interpoderali, assolutamente inaccettabile per l’importanza della Strada e già ampiamente evidenziato da questa amministrazione nel corso di incontri pregressi. Questo Comune chiede pertanto la immediata rimozione di tutte le aree di cantiere che generano pericolo e disagio per la circolazione e per i mezzi di soccorso, dato soprattutto l’incremento notevole del traffico considerata la bella stagione.

Si diffida – conclude – i singoli destinatari della presente missiva ad adoperarsi celermente, ognuno per le proprie competenze, per ridurre al mimino la situazione di pericolosità e di ostacolo alla circolazione, eliminando tutte le aree di cantiere al momento non operativi e riposizionando gli spartitraffico in maniera più congeniale all’intensissimo traffico, anche di mezzi pesanti.”

E’ ferma dunque la posizione dell’Amministrazione comunale di Bernalda che non ammetterà piu’ ritardi sui lavori per ammodernare il tratto bernaldese della Basentana che l’amministrazione esige diventi sicura e affidabile, come un’arteria di tale importanza deve essere.”

