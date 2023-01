Il Comune annuncia : mensa dal 18 gennaio e approfondirà…

Sono gli impegni che l’Amministrazione comunale di Matera, rappresentata dagli assessori alla protezione civile e mobilità Michelangelo Ferrara e alle politiche sociali Valeria Piscopiello, ha preso con una delegazione di genitori sulla ripresa del servizio di mensa scolastica e sulle eventuali responsabilità che stanno procurando disagi alle famiglie, costrette ad ”arrangiarsi” per prelevare i ragazzi da scuola e a rinunciare (al momento) al pasto. Naturalmente l’avvio del servizio è subordinato alla ”chiusura” del verbale di intesa – tra sindacati e azienda per la clausola sociale, che prevede l’occupazione delle 65 unità impegnate nella precedente gestione. Questione da mettere a punto nei dettagli, a quanto pare, in modo da poter chiudere l’appalto indetto dal Comune. E poi ci sono le ‘responsabilità’ da accertare nell’espletamento delle procedure e sulle quali i genitori si riservano di ”chiedere eventuali danni” per quanto subito finora. Famiglie, comunque, intenzionate a ottenere quanto richiesto, come abbiamo sentito prima dell’incontro con gli amministratori , sul piazzale del Municipio, dalla portavoce Nancy Porsia, e da altri genitori, Una assemblea all’aperto è servita a ripercorrere le fasi, contrassegnate da proposte e perplessità, dell’espletamento delle procedure – non ancora perfezionate- per il nuovo appalto di gestione del servizio di mensa scolastica. Attendiamo ufficialità e sviluppi. Si tratta di assicurare ai piccoli la mensa: ”Vogliamo mangiare a scuola ” hanno scritto un cartoncino. Hanno ragione. La settimana prossima, a quanto pare.