Il commissario capo Valerio Tornese a Brindisi. Sara Pannella nuovo portavoce

Cambio della guardia, passaggio di consegne- come si dice in questi casi- alla Questura di Matera che ha salutato, dopo due anni di servizio, il commissario capo Valerio Tornese, salentino, destinato ad altro in carico a Brindisi. A Matera, in due anni di attività, ha svolto le funzioni di dirigente della Digos , di Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e di Portavoce del Questore , nei rapporti con gli organi di informazione. Ne conserveremo un ottimo ricordo per la professionalità e le qualità umane messe in campo. Aspetti che sono di buon auspicio, come gli ha augurato il questore Emma Ivagnes, per una brillante carriera. Nel ruolo di portavoce gli subentrerà Sara Pannella, un giovane commissario di Polizia preparato e motivato. A entrambi gli auguri di buon lavoro .



QUESTURA DI MATERA

COMUNICATO STAMPA

Questura di Matera: dopo l’arrivo di due nuovi Funzionari, in partenza il Commissario Capo della Polizia di Stato Valerio Tornese. Le funzioni di Portavoce del Questore saranno assunte dal Commissario Sara Pannella.

Dopo due anni nella città dei Sassi, salutiamo oggi il Commissario Capo della Polizia di Stato Valerio Tornese, trasferito alla Questura di Brindisi.

Presso la Questura di Matera, il Commissario Capo Valerio Tornese ha ricoperto l’incarico di Dirigente della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS), ufficio impegnato nella gestione di situazioni rilevanti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Contestualmente, ha svolto le funzioni di Vice Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e di Portavoce del Questore, incarico per cui è stato responsabile dell’Ufficio Stampa e dei rapporti con gli organi di informazione.

Il dott. Tornese, 31 anni, leccese, laureatosi in Giurisprudenza, a Lecce nel 2017, ed in Scienza Giuridiche della Sicurezza, nel 2021 a Firenze, ha frequentato il 110° corso per Commissari della Polizia di Stato, al termine del quale ha conseguito il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza. A luglio 2022 è stato assegnato alla Questura di Matera.

Al Funzionario, il Questore Ivagnes ed i colleghi hanno voluto rivolgere i migliori auguri per una brillante carriera nella Polizia di Stato.

Le funzioni di Portavoce del Questore di Matera saranno assunte dal Commissario della Polizia di Stato Sara Pannella.