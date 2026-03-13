Il Comitato di Agna-Agna Le Piane in campo contro depotenziamento sanità materana (chirurgia senologica)

Il Comitato di Agna-Agna Le Piane, con una nota informa che “nella giornata del 10 marzo u.s. ha incontrato presso il Casino Padula, durante il consueto incontra operativo settimanale, il Gruppo dei Pazienti Oncologici della provincia di Matera per il tramite di alcuni residenti che fanno parte del movimento stesso. Si è trattato di un momento divulgativo e partecipativo teso a sensibilizzare i propri aderenti e i due quartieri sulla tematica della “sanità materana” e in particolare sul depotenziamento di alcuni servizi socio-sanitari- assistenziali come quello di chirurgia senologica.

I nostri quartieri come noto sono particolarmente attenti a queste tematiche visto che già in passato e a tutt’oggi affrontano l’ assenza di servizio socio-sanitari primari (assenza in loco di medici di base, assenza di concreti programmi socio assistenziali, assenza di piani strutturali di azione sociale).

E questo anche a causa dell’ assenza di gestioni organiche e durature degli incubatori pubblici presenti nel quartiere (vedasi il caso del Casino Padula). Dunque il Direttivo e il Comitato hanno ritenuto opportuno affiancare e supportare l’azione Civica dei malati oncologici e si augurano , una volta di più, che la politica e il governo materano possano dare la giusta attenzione e il giusto impulso agli altri organi competenti. La sanità e i servizi sociali, i disagi dei cittadini già sofferenti, i bisogni collettivi sociali, certo, non sono meno importanti o meno urgenti di una parata di inaugurazione, di una elezione presidenziale o di questioni previdenziali del Consiglio Regionale. Il Comitato, inoltre, con senso di condivisione e partecipazione civica, supporterà la raccolta firme avviata dal Gruppo dei Pazienti Oncologici nell’ ambito delle proprie attività primaverili e di incontro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.