Il Collegio dei Garanti della privacy sapeva che si dovevano spiare i dipendenti: a quando le dimissioni!

Non passa giorno che l’attuale Collegio dei garanti della Privacy non smette di dimostrare quanto sia inadeguato al ruolo a cui sono stati chiamati i suoi componenti. Ora si scopre che avrebbero anche mentito quando hanno dichiarato di non sapere nulla che il Segretario Generale stesse per mettere in atto azioni per spiare i dipendenti. Lo rivela ancora Report che, come scrive Sigfrido Ranucci sul proprio profilo facebook, sarebbe venuto in possesso di un audio che smentisce i componenti dell’organismo. “ESCLUSIVA REPORT: L’AUDIO CHE SMENTISCE LA VERSIONE DEL COLLEGIO DEI GARANTI. DIPENDENTI PRIVACY SPIATI: IL SEGRETARIO GENERALE FANIZZA AMMETTE: ” sono stato responsabilizzato dal Collegio”.

E’ stato lo stesso segretario generale dimissionari Fanizza a smentire pubblicamente il collegio dei 4 garanti, Stanzione Cerrino Ghiglia e Scorza: “non avrebbe agito da battitore libero” Nel comunicato diffuso pochi minuti dopo le dimissioni, il Collegio del Garante della Privacy si è dichiarato estraneo alla richiesta di raccogliere i dati dei dipendenti fatta dal Segretario Generale Angelo Fanizza. Ma Report è entrato in possesso di un audio registrato durante la riunione tra dipendenti e collegio nella quale l segretario generale Fanizza ha dichiarato pubblicamente di essere stato “responsabilizzato dal Collegio” e che non ha agito come battitore libero. Non solo, il Collegio avrebbe discusso insieme al Segretario Generale persino sulle modalità dell’indagine, valutando se rivolgersi a una società privata o alla magistratura.” Quindi a seguire, con un nuovo post pubblica la foto che mettiamo anche noi in copertina con questa didascalia: “Quando una foto racchiude il senso di una storia giunta al capolinea. I quattro Garanti sottoposti all’indignazione dei dipendenti che avevano appena scoperto che il segretario generale Fanizza aveva chiesto di violare oltre 20 anni di mail inviate con la finalità di scoprire la talpa di Report e punirla. L’ufficio del Garante della Privacy che dovrebbe tutelare la Privacy dei cittadini, chiede di violare la privacy dei propri dipendenti, che sono poi la spina dorsale di quella che dovrebbe essere una nobile Autorita’.” Ovviamente il tutto sarà abbondantemente trattato nella puntata di REPORT che andrà in onda Domani alle 20.30 su Rai3 .

