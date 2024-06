Il Coapi all’Europa: 10 punti per rilanciare agricoltura e pesca

Cambiare rotta si può e si deve, a tutela dei prodotti, dei consumatori e di una economia della filiera corta che sconta la concorrenza sleale della globalizzazione e delle tante ‘’zone franche’’ dell’Unione europea . Il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani non ci sta e ha inviato ai neo eletti al parlamento di Bruxelles un ‘’decalogo’’ in dieci punti per invertire la rotta: dalla debitoria agli incentivi. E per passare dalle parole ai fatti, come ripete da sempre Gianni Fabbris portavoce del Coapi, Il coordinamento ha convocato per il 28 giugno a Roma, presso la sede del Parlamento europeo, un incontro ‘’ Per una Europa Giusta e della Sovranità Alimentare con gli Agricoltori, i pescatori e gli artigiani’. Saranno presenti anche i sindaci della Rete dei Municipi Rurali e sono state invitate anche le associazioni degli agricoltori in mobilitazione non aderenti al Coapi.



IL COMUNICATO STAMPA

> COAPI

> Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani

> 28 Giugno nella Sala del Parlamento Europeo a Roma

> agricoltori e pescatori in mobilitazione invitano la politica e gli eletti

>

> Coapi invita a Roma i deputati europei all’incontro del 28 giugno ‘Per una Europa Giusta e della Sovranità Alimentare con gli Agricoltori, i pescatori e gli artigiani’. Saranno presenti anche i sindaci della Rete dei Municipi Rurali e sono state invitate anche le associazioni degli agricoltori in mobilitazione non aderenti al Coapi

>

> Il Coapi – Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani – rilancia l’iniziativa con gli eletti ed i candidati non eletti al Parlamento europeo titolato “Per una Europa Giusta e della Sovranità Alimentare con gli Agricoltori, i pescatori e gli artigiani”, che si terrà a Roma, il 28 giugno prossimo, dalle ore 11 nella Sala Conferenze Spazio Europa dell’Ufficio del Parlamento Europeo in via IV Novembre, 149.

>

> In queste ore, dopo aver consegnato ai Partiti politici e agli eletti gli inviti ufficiali, il Coapi ha invitato i sindaci aderenti all’Associazione tra i Municipi Rurali e le altre associazioni e movimenti di lotta non aderenti al Coapi, ma che hanno preso parte alla mobilitazione dello scorso inverno contro la Pac, l’aumento dei costi di produzione e il crollo dei prezzi delle derrate alimentari e delle materie prime agricole.

>

> “Dopo le promesse elettorali – afferma Gianni Fabbris, portavoce del Coapi – speriamo che ora si parli del merito delle questioni che attanagliano il mondo dell’agricoltura e della pesca italiano, perché vogliamo capire se si può andare verso una riforma della Politica agricola comune (Pac) e della Politica comune della pesca (Pcp) che sia all’altezza delle richieste e della mobilitazione degli agricoltori e dei pescatori delle scorse settimane e dei mesi passati, pertanto in queste ore stiamo recapitando all’indirizzo degli eletti italiani al Parlamento di Strasburgo – ma anche ai non eletti e comunque a tutte le forze politiche – gli inviti a partecipare all’evento del 28 giugno a Roma nella Sala Conferenze Spazio Europa dell’Ufficio del Parlamento Europeo.”

>

> Il COAPI, che raggruppa molti presidi degli agricoltori e allevatori e delle marinerie, insieme ad associazioni, sindacati e movimenti, il 5 aprile scorso ha avviato una campagna di iniziative che si concluderà il 14 luglio 2024 a Roma alla Città dell’Altra Economia dal titolo “#99 Giorni per salvare l’Agricoltura e la Pesca e riaprire la Speranza” (I materiali della campagna con l’agenda e i documenti sono alle pagine https://coapi.sovranitalimentare.it/99giorni-per-riaprire-la-speranza ).

>

> Inoltre il Coapi ha avanzato, a Ventotene, un Manifesto sulle questioni del Mediterraneo e sulla necessità che l’Europa investa nella tutela dell’agricoltura e della Pesca nel Mediterraneo come fattore di coesione sociale per l’area ma, anche, a garanzia degli interessi generali dei cittadini Europei che, proprio sulla specificità, la tradizione e la forza del cibo e della dieta mediterranea potrebbero trarre grandi vantaggi.

>

> Ai neo eletti ed agli altri invitati viene inviato in queste ore il documento di proposte a base dell’incontro pubblico con gli eletti ed i candidati non eletti, titolato “Per una Europa Giusta e della Sovranità Alimentare con gli Agricoltori, i pescatori e gli artigiani” che si terrà a Roma, il 28 giugno prossimo, dalle ore 11 nella Sala Conferenze Spazio Europa dell’Ufficio del Parlamento Europeo.

>

> Queste le proposte in sintesi:

>

> Debiti, una moratoria Ue

>

> Il Coapi chiede una moratoria europea per le aziende sovraindebitate, in modo che possano in uno ristrutturare la propria posizione debitoria verso le banche e al tempo stesso avviare concretamente con la conversione all’agroecologia, quella sostenibilità ambientale che diventa insostenibile oggi economicamente se non si taglia il nodo del debito con gli operatori finanziari.

>

> Le 10 proposte su Politica Agricola e Politica della Pesca

>

> Occorre comunque sostanzialmente smontare l’agenda politica neoliberista tenuta sin qui dall’Unione Europea che ha portato la nostra agricoltura e pesca alla crisi, lavorando su 10 proposte qualificanti:

>

> Garantire prezzi accessibili e più agricoltori in EU per sostenere la necessaria transizione verso l’agroecologia; adottare politiche pubbliche che regolamentino i mercati agricoli. Tali obiettivi si raggiungono migliorando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali e tornando a costituire riserve di derrate alimentari per sostenere i prezzi all’origine;

>

> Priorità agli alimenti locali ed alle necessità delle popolazioni, invece che alle esportazioni; fermare i trattati di Libero Scambio. Occorre evitare le speculazioni sui prodotti agricoli a danno di agricoltori e cittadini, anche consentendo la costituzione di scorte a livello di Stati nazionali;

>

> Stretta regolamentazione di tutti gli OGM, comprese le nuove tecniche genomiche e garantire i diritti degli agricoltori ai semi;

>

> Porre la Terra al centro delle politiche pubbliche, garantendo l’ingresso di più giovani agricoltori e la salute del suolo;

>

> L’Europa garantisca una forte iniziativa contro il cambiamento climatico fondandola sull’agroecologia;

>

> Cambiare la strategia delle politiche climatiche verso la riduzione delle emissioni; no al meccanismo dei crediti di carbonio, sì ad una transizione agroecologica;

>

> Riequilibrare la presenza degli allevamenti di bestiame in tutti i territori europei entro il 2035;

>

> Per una Politica della Pesca che tuteli le imprese e i lavoratori della pesca;

>

> Riorientare le scelte strategiche delle Politiche Agricole e della Pesca Europee alla valorizzazione e tutela dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranee;

>

> Assumere e implementare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Contadini e delle altre persone che lavorano nelle zone rurali (UNDROP) in tutte le politiche pubbliche dell’UE in materia di alimentazione, pesca e agricoltura.

>

> Per una più ampia disamina delle proposte si richiama il documento ufficiale prodotto dal Coapi, proposto a base dell’incontro del 28 giugno, https://coapi.sovranitalimentare.it/wp-content/uploads/2024/06/piattaforma_invito_28-giugno.pdf

>

> (vedi le pagine della sezione https://coapi.sovranitalimentare.it/cambiareleuropa)