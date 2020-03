In osservanza alle disposizioni presenti nei decreti del governo dei giorni scorsi, il Circolo La Scaletta di Matera ha deciso di chiudere la sede e sospendere tutte le attività culturali in corso fino a quando sarà cessata l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo sarà possibile comunicare con la segreteria attraverso l’indirizzo e-mail info@lascaletta.net. e seguire i canali social de La Scaletta( Facebook e Instagram) dove saranno pubblicati approfondimenti su opere artistiche e letterarie che appartengono alla storia e alla cultura del territorio lucano. Con questa iniziativa “virtuale” anche il Circolo La Scaletta aderisce alla campagna #iorestoacasa, promossa da numerosi artisti e dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini,per invitare gli italiani, specie i più giovani, a limitare gli spostamenti e rimanere nelle proprie abitazioni per contenere la diffusione del Covid-19.

“In questo momento così difficile– afferma il presidente Paolo Emilio Stasi- anche il nostro storico sodalizio darà il proprio apporto promuovendo la conoscenza di alcune opere che appartengono al patrimonio artistico e culturale della Basilicata, attraverso i nuovi media. Un modo per rispondere all’invito del Ministro Franceschini agli operatori culturali, contribuendo a rendere prezioso il tempo che trascorreremo in casa”.