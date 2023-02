Il Cielo in una stanza tra arte poesia e creatività

IL CIELO IN UNA STANZA è un percorso, articolato in 4 incontri, di arteterapia in presenza a Matera presso Ass. StraneNuvole. Non sono necessarie competenze artistiche ma solo la voglia di mettersi in gioco. È possibile partecipare a un solo incontro oppure al percorso completo. A realizzare l’iniziativa con un percorso tra arte, fotografia, poesia e creatività sarà Carla Cantore che sottolinea” l’atto di produrre e creare permette a ciascun individuo non solo di indagare ed esprimere emozioni nascoste, e spesso inaspettate, ma anche di sperimentare potenzialità ignorate o inutilizzate”. provare per credere, dunque. per info rivolgersi a: cantore.arteterapia@gmail.com

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.