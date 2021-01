Ventuno atleti di quattro squadre aderenti al comitato regionale FCI Basilicata hanno marcato la propria presenza nella vicina Lecce per onorare al meglio i Campionati Italiani Ciclocross organizzati dalla Kalos e disputati al Parco di Belloluogo.

Il miglior risultato della spedizione tricolore leccese è arrivato da Angel Lisandro Callà (sesto tra i master 4) in rappresentanza della Cicloteam Valnoce (che ha preso parte anche con Rosario Giampietro e Piero Cianciotta tra gli allievi secondo anno, Aurora Falabella tra le allieve donne secondo anno, Alessia Pia Gaudioso tra le under 23 donne, Denise Falabella tra le juniores donne, Francesco Messina e Francesco Giampietro tra gli juniores, Domenico Chiarelli e Nicola Falabella tra gli élite). Presenti in terra leccese anche gli altri team Loco Bikers (Antonio Lavieri tra gli élite) Heraclea Bike-Marino Bici (Pasquale Marino tra i master 6) e Team Bykers Viggiano (Domenico Mangino, Antonio Carlomagno e Gianluca Canzoniero tra gli esordienti primo anno, Carmine Lauria tra gli allievi primo anno, Gabriel Mileo tra gli allievi secondo anno, Fabio Grosso tra gli juniores, Gino Masino tra gli élite, Donatello Viola e Domenico Babino tra gli under 23).

In tutte le categorie, la Basilicata ha mostrato la sua tempra in “un’esperienza dalla quale farne tesoro e che è la spinta per far crescere i giovani della nostra regione” ha aggiunto il delegato regionale FCI Basilicata, Carmine Acquasanta, complimentandosi con le quattro società lucane che hanno compiuto sacrifici per farsi trovare pronti all’appuntamento tricolore e con le necessarie cautele per l’emergenza Covid-19.